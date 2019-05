Simona Halep a revenit în ţară după eliminarea de la Roma. Primele declaraţii: ce spune despre participarea la Roland Garros 2019

"Sunt ok, nu am nicio problema grava la picior. A fost din cauza oboselii si un pic contractata. Sunt un pic obosita, dar am timp sa ma recuperez si abia astept sa merg la Paris. Chiar ma bucur ca pot sa le petrec acasa. Intotdeauna vin acasa sa imi reincarc bateriile, iar de data aceasta sunt mai multe zile, ceea ce este un lucru bun", a spus Simona Halep.

Simona Halep, anunţ surprinzător. De ce este bine că a fost eliminată rapid la Roma

Simona Halep a vorbit despre urmatorul turneu la care va participa, Roland Garros 2019: "Niciodata nu anticipez, pentru ca nu se stie nimic. Fiecare meci este diferit, fiecare zi e diferita, asa ca voi merge cu incredere si vedem ce va fi. O sa incerc sa gestionez cat se poate de bine si sa fac un rezultat bun, pentru ca imi doresc si eu, asa cum isi doreste toata lumea. Nu am spus niciodata ca sunt favorita si nu vreau sa schimb acest lucru. Toate jucatoarele joaca un tenis foarte bun si nivelul de top 10 este foarte ridicat. Toata lumea poate castiga un turneu, asa cum a fost si anul acesta. Sunt bine, ma simt bine si am jucat bine la Madrid. Acum vom vedea".

Simona Halep va participa incepand cu 26 mai la Roland Garros.