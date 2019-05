Simona Halep a spus că nu s-a simţit bine în meciul cu Magda Linette.

"Am fost aproape în finalul setului secund, dar a jucat foarte bine, a fost incredibilă, sunt fericită că am putut câştiga. Am încercat totul, dar nu m-am simţi bine, mi-a fost un pic rău. Am dat tot ce am avut pe teren. Mâine, voi dormi toată ziua pentru că sunt bolnavă un pic", a declarat Simona Halep.

SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE 6-4, 5-7, 6-3 în turul doi la Roland Garros 2019. Advrersar lejer în 16-imile de finală

"Trebuie să lucrez mai mult să fiu agresivă, azi am avut o cădere, am făcut tot ce am putut în acele momente şi abia aştept să mă recuperez şi să mă gândesc la turul al treilea. Presiunea există, dar vreau să mă bucur de moment, mă gândesc să câştig fiecare meci pe care-l joc. Sunt calmă, dar sunt un pic obosită", a mai spus Simona Halep.