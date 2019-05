SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Meci de antrenament la Roland Garros 2019

SIMONA HALEP - MAGDA LINETTE LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Simona Halep, locul 3 WTA, o întâlneşte, joi, pe jucătoarea poloneză Magda Linette, numărul 87 mondial, în turul al doilea al turneului de Mare Şlem de la Roland Garros.

Simona Halep, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în turul al doilea al French Open, după ce a învins-o, marţi, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1, pe australianca Ajla Tomljanovici, locul 47 WTA.

Fostul lider mondial a început cu ceva probleme apărarea trofeului cucerit anul trecut la Paris. Un meci ce părea de încălzire s-a complicat în setul al doilea, şi din cauza scăderii în evoluţie a româncei, dar şi pe fondul unei evoluţii foarte bune a adversarei. Halep a câştigat până la urmă, fără să fie nevoită să apese butonul de panică.

La rândul ei, Magda Linette, a învins-o, marţi, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-2, pe portiva franceză Chloe Paquet, locul 166 WTA, beneficiară a unui wild card, calificându-se în turul al doilea al French Open.

Simona Halep, în vârstă de 27 de ani, nu a mai întâlnit-o niciodată, până acum, pe Magda Linette (27 de ani), care nu a reuşit să câştige niciun trofeu WTA, în cariera sa.

Dacă va trece de jucătoarea poloneză, Simona Halep ar urma să joace împotriva învingătoarei dintre sportiva sârbă Aleksandra Krunic, locul 76 WTA, şi ucraineanca Lesia Ţurenko, numărul 27 mondial, care se întâlnesc tot joi.

Simona Halep este deţinătoarea trofeului la French Open, turneu în finala căruia a mai jucat în 2014 şi 2017, dar a fost învinsă de Maria Şarapova, respectiv Jelena Ostapenko.

Cum s-au schimbat calculele in clasamentul WTA dupa ultimele evenimente de la Roland Garros: Pe ce pozitie se afla Simona Halep

Nu mai putin de trei dintre favoritele la castigarea Roland Garros 2019 au parasit deja turneul, iar calculele pentru prima pozitie in clasamentul WTA s-au simplificat.



Astfel, Naomi Osaka mai poate fi detronata din fruntea ierarhiei WTA doar de Karolina Pliskova.



Tenismena nipona isi pastreaza, insa, cu siguranta pozitia daca va juca finala la Openul Frantei.



Pentru a urca pe primul loc, Pliskova are nevoie de finala, dar si ca Osaka sa fie eliminata pana in semifinale.



In ceea ce-o priveste pe Simona Halep, care in prezent ocupa pozitia a 8-a, nu poate urca mai sus de locul 3.

Top 10 in clasamentul LIVE al WTA:



1. Naomi Osaka 6.426 puncte

2. Karolina Pliskova 5.685p

3. Kiki Bertens 5.345p (abandon RG 2019)

4. Petra Kvitova 4.925p (retrasa RG 2019)

5. Angelique Kerber 4.675p (eliminata RG 2019)

6. Ashleigh Barty 4.420p

7. Elina Svitolina 3.967p

8. Simona Halep 3.603p

9. Aryna Sabalenka 3.565p

10. Sloane Stephens 3.382p