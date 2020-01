Simona Halep, anunţ îngrijorător după căzătura din primul meci de la Australian Open 2020. "Mă doare!"

Simona Halep a oferit o primă reacție după victorie şi a vorbit despre accidentarea de la mână, suferită după ce a căzut încercând asă ajungă la o minge.

"A fost un meci foarte greu, am jucat și acum câteva luni împotriva ei, a fost set decisiv atunci, știam la ce să mă aștept. Mă bucur că am reușit să trec de primul tur și mă simt extraordinar să joc în Australia. În al doilea set am reușit să îmi găsesc ritmul mai bine, am reușit să o plimb mai mult pe teren. Dacă îmi aduc bine aminte, în 2018 m-am accidentat în primul tur și am ajuns în finală. Încheietura mă doare puțin, dar nu mă gândesc la asta, trebuie să mă recuperez pentru turul al doilea. E un sentiment extraordinar să îl am pe Darren Cahill din nou alături de mine, mă susține în fiecare secundă", a declarat Simona Halep.

Simona Halep a dezvăluit secretul victoriei în fața lui Jennifer Brady: "În setul al doilea am vrut să fiu mai agresivă și să o împing cât mai departe. Mă uit la următorul adversar, dar uit de fiecare... Dacă m-ai întreba acum cu cine joc în următorul meci nu aș putea să îți zic!".