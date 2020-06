Darren Cahill aruncă BOMBA! "Protocolul sanitar al US Open 2020 nu i se potriveşte Simonei Halep"

Darren Cahill a reactionat dupa ce liderul mondial ATP, Novak Djokovic, a spus deja ca ar fi "imposibil" sa joace in conformitate cu protocoalele care ar limita staff-ul ce insoteste jucatorii in hotelurile lor la o singura persoana.

"Restrictiile sunt dure. Sunt incredibil de dificile si fiecare jucator va avea propria opinie cu privire la faptul cum va functiona pentru ei. Sunt destul de sigur ca nu va functiona pentru Simona Halep", a spus Darren Cahill, prin telefon, pentru Reuters.

"Daca esti intr-o echipa de baseball sau intr-una de fotbal... cel putin calatoresti, socializezi, mananci si te antrenezi cu coechipierii. Tenisul este putin diferit, deoarece este un sport individual", a continuat antrenorul australian.

Darren Cahill a mai spus ca organizatorii au in vedere ca jucatorii sa calatoreasca spre New York din intreaga lume cu zboruri charter si sa-i pastreze intr-o bula de izolare, cu teste regulate pentru Covid-19.

"Din punctul de vedere al Simonei Halep, trebuie sa calatoreasca din Romania, trebuie sa petreaca patru saptamani in acel hotel din New York si poate sa aduca doar o persoana. In mod normal, ai un fizioterapeut, un sparring-partner, un masor si poate un antrenor sau doi. Practic, trebuie sa ramai in aceasta bula cu o singura persoana, timp de trei sau patru saptamani si trebuie sa fii profesionist si sa concurezi la cel mai inalt nivel. Vor fi multi jucatori care au o problema cu asta, cu siguranta", a mai declarat Darren Cahill.