Simona Halep, declarată de ITF cea mai bună jucătoare în 2018. A primit titlul la Paris

Simona Halep şi Novak Djokovici au fost desemnaţi, la finalul anului trecut, campioni mondiali de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF).

Simona Halep, decizie neaşteptată la Roland Garros. A renunţat la un membru important din staff

"Este o mare omoare să fiu aici, în această seară, este foarte emoţionant, abia aştept să mă bucur de această seară. Am amintiri frumoase de anul trecut, am ridicat trofeul, primul de grand slam, aşa că sunt foarte fericită că am revenit şi joc în sferturile de finală aici. E devreme să mă gândesc la al doiela titlu, sunt concentrată pe turul următor şi apoi vom vedea. Câştigarea trofeului de la Roland Garros a fost importantă pentru că pierdusem trei finale anterior şi doream să câştig ceva mare, un grand slam. Acum sunt fericită, sunt relaxată, mă bucur mai mult de timpul petrecut pe teren şi în afara lui", a declarat Simona Halep.

Novak Djokovic a primit pentru a şase oară în carieră acest titlu din partea ITF, în timp ce pentru Simona Halep este o premieră. Deşi românca a fost numărul 1 mondial şi la finalul anului 2017, campioana mondială, în viziunea forului internaţional, a fost Garbine Muguruza.

SIMONA HALEP - AMANDA ANISIMOVA, la Roland Garros 2019. S-a stabilit ora de start a meciului din sferturi

ITF acordă aceste titluri pe baza un sistem care ţine cont de rezultatele de-a lungul anului, dar în care o pondere specială o au turneele de Grand Slam şi cele două competiţii pe echipe, Cupa Davis şi Fed Cup.