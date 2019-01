Simona Halep, despre COŞMARUL VIEŢII. Mărturisire dureroasă: "Întotdeauna am avut asta în cap!"

Simona Halep a afirmat, intr-un interviu pentru editia tiparita a revistei Tennis Head, ca se temea ca nu va putea castiga un Grand Slam.

"M-am gandit la acest lucru dupa zilele dificile de antrenament. Eram intotdeauna multumita de felul in care in care ma antrenez, dar imi spuneam "Ok, acea mare zi va veni sau nu?". Intotdeauna am avut intrebarea asta in cap. Nu era neaparat negativista, dar era un fel de presiune", a spus Simona Halep.

Veste URIAŞĂ primită de SIMONA HALEP. Tocmai a fost făcut ANUNŢUL OFICIAL

"De fiecare data cand incepeam o conferinta de presa aceasta intrebare aparea, daca mai cred ca voi castiga un Grand Slam. Acum s-a incheiat si ma simt mai relaxata", a mai spus actualul nr. 3 WTA.

Simona Halep a dezvaluit si trairile de dupa castigarea primului Grand Slam: "Am fost incredibil de fericita, dar am muncit atat de mult pentru acel trofeu si eram foarte obosita. Am fost la un restaurant cu aproximativ 50 de oameni, prieteni care au fost la meci, echipa si familia mea. Am sarbatorit pana la 1 noaptea si apoi m-am intors la hotel si am adormit cu trofeul. Acesta a fost felul meu de a sarbatori".

Simona halep a jucat patru finale de Grand Slam, insa a castigat una singura, anul trecut, la Roland Garros.