Simona Halep, dezvăluiri despre visul ei neîmplinit: "O să o spun, chiar dacă vor apărea un milion de articole pe această temă"

După ce a cucerit titlul în Dubai, Simona Halep a mărturisit că singurul său vis neîmplinit este să se căsătorească, iar mai apoi să devină mamă.

"Legat de profesie toate mi s-au îndeplinit, iar personal o să o spun, chiar dacă vor apărea un milion de articole pe această temă: singurul vis care nu mi s-a îndeplinit încă este să mă mărit.

O să se întâmple într-o zi, dar nu cum spune presa, că eu în fiecare lună mă mărit. Asta mi-a mai rămas de îndeplinit și, bineînțeles, să devin mamă", a declarat Simona Halep pentru tiebreak.ro.

Simona Halep a ajuns la titlul WTA cu numărul 20 din carieră

Simona Halep a început perfect noul sezon și a câștigat, la Dubai, cel de-al 20-lea titlu din carieră. Sportiva noastră s-a apropiat și de poziția de lider mondial, după succesul din Emirate.

"Când îmi pun ceva în minte, o pot face, dar trebuie să am mereu pe cineva lângă mine, nu știu de ce. Nu am făcut multe lucruri singură. Întotdeauna am făcut tot ce mi-au spus antrenorii, dar mă plâng mereu. De când joc tenis știu că îmi spuneam tot timpul, când un antrenor îmi cerea să fac un anumit exercițiu: 'Trebuie să fac asta din nou? De ce trebuie să fac asta?", a povestit Simona Halep, potrivit tennisworldes.com.

Antrenamentele fizice nu sunt deloc pe placul fostului lider WTA: „Sunt frustrată că trebuie să lucrez atât de mult fizic, dar mereu fac ceea ce îmi spun antrenorii. Nu sar niciodată peste nimic. Nu mi-a plăcut niciodată să alerg o perioadă lungă de timp, cum ar fi să alerg 10 kilometri.

Exercițiile de gimnastică sunt și ele dificile pentru că sunt forțate tendoanele. Când le fac mă dor încheieturile, spatele și coloana vertebrală. Am probleme și dacă ridic greutăți mari. Imediat mă doare spatele și nu mai pot da maximum o săptămâna sau chiar două. Însă nu mă pot opri, pentru că așa cum spune Darren anii trec și îmbătrânesc. Trebuie să-mi dezvolt mușchii, astfel încât să îmi poate ține mai bine tendoanele și oasele".

"Genunchii și gleznele mă dor, mă plictisesc, urăsc să alerg. Deci, noua mea echipă a crezut că ar trebui să fac un antrenament mai scurt și mai intens. A fost nevoie să vină Darren și să spună că nu trebuie să alergi atât de mult în tenis", a spus Simona Halep.

