Simona Halep, după victoria "scurtă" cu Anett Kontaveit: Mă duc la cumpărături, azi nu ma uit la tenis

Întrebată la interviul de pe teren dacă se va uita la meciul dintre Garbine Muguruza şi Anastasia Pavliucenkova, Halep a răspuns: "Nu, nu o să mă uit la meci. O să mă bucur de această zi, pentru că mai e mult din ea. O să mă liniştesc, o să merg la cumpărături, ca în fiecare zi, pentru că asta mă motivează, aşa cum am spus şi la meciul trecut. Măine, o să mă gândesc la meci, azi, nimic despre tenis. Nu vă spun ce o să cumpăr, merg la magazine şi văd acolo ce mă inspiră."

Jucătoarea română se simte bine în Australia, a doua ei casă, şi vrea să repete performanţa din 2018, când a ajuns în finală, la Melbourne.

"Darren a fost foarte important de când l-am întâlnit, acum 4-5 ani, am lucrat din greu la atitudinea mea, am muncit din greu la jocul meu şi azi sunt o persoană mai bună, în primul rând, şi apoi o jucătoare mai bună, aşa că vreau să-i mulţumesc pentru ajutorul pe care mi l-a dat. Este o persoană extraordinară şi comunicarea este uşoară, mă înţelege, iar asta face treaba mai uşoară. Aici, în Australia, pot să spun că este a doua mea casă, pentru că mă simt ca făcând parte din această comunitate, deoarece am antrenorul din Australia. Aşa că vă mulţumesc tuturor. Am amintiri frumoase din 2018, când am avut acele meciuri grele şi am jucat finala, vreau să dau tot ce am meciul următor şi, de ce nu, poate pot repeta din nou performanţa de atunci", a spus ea.

Halep a precizat că a ştiut ce trebuie să joace în meciul cu Anett Kontaveit şi că se simte foarte bine din punct de vedere fizic.

"Este o plăcere să joc aici, în Australia şi sunt fericită că pot juca tenisul meu cel mai bun şi că m-am calificat în semifinale. M-am simţit bine, azi, pe teren, am simţit jocul, mi-am simţit picioarele, am ştiut cum să joc împotriva ei, am fost concentrată la fiecare punct jucat. De altfel, îmi place mult să joc aici, la Melbourne. Am lucrat un pic mai mult la partea fizică, este prima dată în viaţa mea când m-am pregătit departe de casă şi m-am concentrat în fiecare zi la ceea ce am de făcut, fără pauză. A însemnat mult pentru mine, anul acesta am început foarte bine şi mă simt mult mai puternică decât înainte", a adăugat fostul lider WTA.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-1, în 53 de minute, pe Anett Kntaveit din Estonia, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 28, calificându-se pentru a doua oară în semifinalele Australian Open.

Spaniola Garbine Muguruza, locul 32 WTA, a învins-o, miercuri, cu scorul de 7-5, 6-3, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 30, în sferturile de finală ale Australian Open.

Muguruza s-a impus după un meci care a durat o oră şi 33 de minute, urmând a evolua, joi, în semifinale, cu Simona Halep.

Simona Halep, victorie superbă la Australian Open. Cu cine va juca în semifinale

Jucătoarea spaniolă născută în Venezuela, în vârstă de 26 de ani, câştigătoare la Roland Garros, în 2016, şi la Wimbledon, în 2017, este pentru prima dată în semifinale la Melbourne.

Până în prezent, Halep şi Muguruza s-au întâlnit de cinci ori, iar spaniola conduce cu 3-2, toate victoriile acesteia fiind pe hard, în timp ce succesele româncei, pe zgură.

Halep s-a impus în optimi, la Stuttgart, în 2015, scor 3-6, 6-1, 6-3, şi în semifinale la Roland Garros, în 2018, scor 6-1, 6-4, aceasta fiind ultima lor întâlnire.

Muguruza a câştigat meciul din finala turneului de la Cincinnati, din 2017, scor cu 6-1, 6-0, în Cupa Federaţiei, în 2015, la Galaţi, scor 6-4, 6-3 şi în 2014, la Wuhan, în turul I, scor 2-6, 6-2, 6-3.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-1, în 53 de minute, pe Anett Kntaveit din Estonia, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 28, calificându-se pentru a doua oară în penultimul act la Australian Open.

În cealaltă semifinală se vor duela, tot joi, australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, şi americanca Sofia Kenin, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14.