SIMONA HALEP IGA SWIATEK (ora 17:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în optimile de finală de la ROLAND GARROS 2019

SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019. Simona Halep - Iga Swiatek va fi precedat de o întâlnire de simplu feminin şi două de simplu masculin (Sofia Kenin - Ashleigh Barty, Novak Djokovic - Jean Struff şi Dominic Thiem - Gael Monfils), astfel că nu va începe mai devreme de ora 17:30. Cum partidele de pe arena "Philippe Chatrier" au startul la ora 12:00 este posibil ca meciul dintre Simona Halep şi Iga Swiatek să înceapă în jurul orei 18:00 - 19:00. EUROSPORT transmite, luni, nu înainte de ora 17:30, SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019.

SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019. Simona Halep este liniştită înainte de meciul cu Iga Swiatek. "Nu o cunosc, nu ştiu cum joacă, o sa văd şi o să mă pregătesc, dar important este să-mi fac eu jocul meu. Sunt bine, fizic, şi vreau să mă bucur de încă un meci", a spus românca înainte de partida SIMONA HALEP - IGA SWIATEK.

SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019. Iga Swiatek a declarat că nu are ce pierde în partida cu Simona Halep. "Să joc împotriva ei este unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut. Obiectivul meu era să ajung în turul doi la Roland Garros 2019. Eram fericită că joc pe tabloul principal. E incredibil că am ajuns în a doua săptămână. Sunt fericită că am ocazia să văd măreția jucătorilor de top și chiar să învăț de la ei. Și să pierd cu ea e frumos", a declarat poloneza în vârstă de 18 ani. SIMONA HALEP IGA SWIATEK, meci din optimile de finală la ROLAND GARROS 2019, se joacă, luni, nu înainte de ora 17:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT.

SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019. Simona Halep le-a eliminat pe Ajla Tomljanovic, 6-2, 3-6, 6-1 în primul tur, pe Magda Linette, 6-4, 5-7, 6-3 în turul doi, şi pe Lesia Tsurenko, 6-2, 6-1 în turul trei. Iga Swiatek a trecut în primul tur de Selena Janicijevic, 6-3, 6-0, în turul doi de Qiang Wang, 6-3, 6-0, şi în turul trei de Monica Puig, 0-6, 6-3, 6-3. SIMONA HALEP şi IGA SWIATEK nu s-au întâlnit niciodată în circuitul WTA. EUROSPORT transmite, luni, nu înainte de ora 17:30, SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019.

SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019. Câştigătoarea meciului SIMONA HALEP IGA SWIATEK va juca în sferturile de finală cu învingătoarea dintre Amanda Anisimova (51 WTA) si Aliona Bolsova (137 WTA). EUROSPORT transmite, luni, nu înainte de ora 17:30, SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019.

SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019. SIMONA HALEP IGA SWIATEK, meci din optimile de finală la ROLAND GARROS 2019, se joacă, luni, nu înainte de ora 17:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT. Simona Halep şi Iga Swiatek se întâlnesc în al patrulea meci al zilei de pe arena "Philippe Chatrier". EUROSPORT transmite, luni, nu înainte de ora 17:30, SIMONA HALEP IGA SWIATEK LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROLAND GARROS 2019.