Simona Halep, interviu inedit la Roland Garros. Ce HAINE DE FIRMĂ preferă, ce SUPERSTIŢII are şi ce jucătoare i-a fost IDOL

Simona Halep a declarat că iubeşte moda şi poartă ţinute create de designeri celebri, dar pe cele mai clasice şi mai simple.

"M-am născut ca să port jeanşi, hanorace şi încălţăminte sport, a precizat fostul lider WTA.

Întrebată dacă faptul că iubeşte moda o face să iubească şi mai mult Parisul, Simona Halep a răspuns: "Bineînţeles că da. Brandurile mele preferate sunt case de modă: Dior, Chanel, Sonia Rykiel, Yves Saint-Laurent. Îmi place să mă uit la prezentări de modă, să merg la magazine şi să văd ce este acolo. Port unele ţinute, dar doar pe cele mai clasice şi mai simple. De fapt, moda devine un pic cam 'flashy' pentru mine, nu prea mai pot să port ce creează designerii acum... M-am născut ca să port jeanşi, hanorace şi încălţăminte sport".

Simona Halep consideră că francezii se îmbracă elegant: "Nu te joci cu moda în Franţa. La Paris, îţi dai seama că oamenii s-au gândit bine cum să se îmbrace în ziua respectivă. Arartă foarte bine şi vor să arate bine oricând ies pe stradă. Însă uneori este prea mult: arată ca şi cum ar merge la o nuntă".

Întrebată dacă a învăţat limba franceză la şcoală, esportiva a răspuns: "Sincer, nu am fost bună la limbi străine. Franceza era a doua limbă străină pe care o studiam, după italiană. Am studiat franceza patru sau cinci ani, dar în România orele de limbi străine nu sunt intensive, sunt doar două sau trei ore pe săptămână"

Simona Halep a precizat că este superstiţioasă: "Fac multe lucruri din superstiţie, dar nu o să vi le spun. Le ţin pentru mine... tot din superstiţie".

Simona Halep a declarat că atunci când era mică nu era fan al tenisului şi nu avea postere pe pereţi. "Când eram mai mică nu eram un fan al tenisului. Nu aveam un model, nu aveam postere pe pereţi. Îmi plăcea Justine Henin, dar nu pot spune că eram un fan".

La finalul interviului, Simona Halep a fost întrebată dacă ştie cine a fost Roland Garros: "A fost un aviator. L-am căutat pe internet înainte de prima mea finală, în 2014. Am fost întrebată în timpul turneului şi nu am ştiut răspunsul. M-am simţit un pic prost, astfel că am căutat pe google în drumul spre hotel. Acum ştiu cine a fost. Mi-am făcut temele".