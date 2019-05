SIMONA HALEP JOHANNA KONTA (ora 13:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în turul doi la MADRID OPEN

SIMONA HALEP JOHANNA KONTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE MADRID OPEN. Partida SIMONA HALEP JOHANNA KONTA din turul doi la MADRID OPEN este prima a zilei pe Arena "Manolo Santana" și va începe la ora 13:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT.

Simona Halep şi Johanna Konta s-au întâlnit de patru ori în circuitul WTA. Românca a câştigat doar o dată, în chiar ultima întâlnire.

Simona Halep - Johanna Konta 6-4, 7-6 (Cincinnati 2017)

Johanna Konta - Simona Halep 6-7, 7-6, 6-4 (Wimbledon 2017)

Johanna Konta - Simona Halep 3-6, 7-6, 6-2 (Miami 2017)

Johanna Konta - Skimona Halep 6-3, 3-6, 7-5 (Wuhan 2015)

SIMONA HALEP - JOHANNA KONTA s-a mai jucat o dată în fed Cup, în 2017, la Constanţa, în singura confruntare pe zgură. A fost Simona Halep - Johanna Konta 6-1, 6-3.

"Nu am mai jucat cu ea de ceva timp, dar zgura este o suprafata foarte buna pentru ea. De fapt, toate suprafetele sunt bune pentru Simona Halep. Este o jucatoare grozava, a fost numarul 1 in lume si o castigatoare de Grand Slam, plus ca iubeste sa joace la Madrid. Va fi o mare provocare, dar abia astept sa joc cu ea", a spus Johanna Konta la conferinta de presa.

"Fiecare an este diferit și nu pot să spun ce va fi, dar obiectivul meu este să joc fiecare meci la potențial maxim, să lupt pentru fiecare minge și să fac cel mai bun rezultat. Contează cum o să fiu pe teren. Îmi place totul la acest turneu, oamenii sunt foarte drăguți cu mine, de fiecare dată când vin la Madrid mă simt extraordinar, sunt mulți români, prieteni care vin să mă susțină și atmosfera este una plăcută, de aceea mă simt și bine", a spus SIMONA HALEP despre MADRID OPEN.

Învingfătoarea partidei dintre Simona Halep şi Johanna Konta va juca în optimile de finală cu Viktoria Kuzmova.