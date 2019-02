SIMONA HALEP - JULIA GOERGES LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Meci pentru semifinale la Doha

SIMONA HALEP - JULIA GOERGES LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Jucătoarea noastră, care de săptămâna viitoare va urca pe locul 2 în clasamentul WTA, datorită victoriei cu Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-3, s-a impus în două dintre cele trei întâlniri cu Goerges.

UPDATE: Simona Halep şi-a aflat posibila adversară din semifinalele turneului de la Doha, transmis în direct de Digi Sport. În cazul în care trece de Julia Goerges, sportiva din Constanţa va avea o misiune foarte complicată, urmând a o întâlni pe Elina Svitolina.

Numărul 7 mondial a trecut în sferturile de finală de surpriza competiţiei, cehoaica Karolina Muchova, scor 6-4, 6-2.

Meciul Simonei Halep va fi al treilea al zilei, pe terenul central. Partida va începe după duleurile Elina Svitolina - Karolina Muchova și Barbora Strycova - Angelique Kerber. Astfel, meciul va începe în jurul orei 17:30.

Simona Halep și Julia Goerge s-au duela până acum de trei ori, iar Simona a câștigat două partide. Câștigătoarea acestui meci va juca în semifinale cu învingătoarea partidei dintre Elina Svitolina și Karolina Muchova.





De fiecare dată, Simona a câştigat clar, în două seturi. În 2014, la Madrid, a fost 6-2, 6-0. Peste 2 ani, la Miami, s-a terminat 6-4, 6-1.

Singura victorie a jucătoarei din Germania a fost obţinută când românca era încă o adolescentă. în 2009, în calificările turneului indoor de la Paris. A fost 6-4, 2-6, 6-3 pentru Goerges.

Julia Goerges a ajuns în sferturi după ce a învins-o în trei seturi, scor 6-1, 6-7, 6-4, pe americanca Alison Riske.

Simona Halep: "Nu știu la ce să mă aștept!"

Ultimul meci dintre Halep şi Goerges a avut loc acum aproape 3 ani. Tocmai din acest motiv, fostul lider mondial recunoaşte că nu ştie la ce să se aştepte în duelul de azi.

"Nu am mai jucat de mult timp cu ea și nu știu exact la ce să mă aștept, dar știu că are serviciu foarte bun și forehand bun. Însă am șansa mea și o să dau totul”, a declarat Halep pentru Digi Sport.

Simona Halep a urcat pe locul 2 WTA

Simona Halep este sigură că va urca pe locul 2 în clasamentul WTA, după ce a învins-o pe Lesia Tsurenko. Românca de 27 de ani o va depăşi pe Petra Kvitova, care a pierdut 800 de puncte după ce anul trecut se impunea la Doha.

Cealaltă condiție ca Simona Halep să urce pe treapta secundă era ca o altă jucătoare din Cehia, Karolina Pliskova, să nu se impună la Doha. Aceasta a luat decizia de a se retrage din turneu, din cauza oboselii.

"Nu contează acum clasamentul. Eu joc pentru a câștiga fiecare meci. Dacă voi fi în formă bună, voi lupta pentru a reveni pe locul 1 WTA", a spus Halep, la finalul meciului cu Tsurenko.