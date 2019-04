SIMONA HALEP KRISTINA MLADENOVIC (ora 15:00) LIVE STREAM VIDEO în primul meci din semifinala FED CUP FRANTA ROMANIA

SIMONA HALEP KRISTINA MLADENOVIC LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. Simona Halep şi Kristina Mladenovic s-au întâlnit de cinci ori în circuitul WTA, iar franțuzoaica are 3-2 la meciurile directe. KRISTINA MLADENOVIC s-a impus la Paris, pe hard, în 2014, la Birmingham, pe iarbă, în 2015, și pe hard-ul de la Indian Wells, în 2017. SIMONA HALEP a câştigat în finală la Madrid, în 2017, și la Cincinnati, în 2015. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 15:00, SIMONA HALEP KRISTINA MLADENOVIC LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA.

"Chiar mi-am dorit să joc prima. Voi intra pe teren decisă să dau totul. Voi avea în față o adversară puternică. Mă aștept la un public zgomotos, care își va încuraja favoritele, dar corect. Am emoţii, dar este normal şi este bine, pentru că sunt destul de concentrată şi pusă pe treabă. Îmi doresc tare mult să câştig cele două puncte, dar am încredere şi în celelalte fete. Nu contează scorul, contează să câştigăm", a declarat Simona Halep înaitea meciului cu Kristina Mladenovic. SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC este primul meci al întâlnirii FRANTA ROMANIA din semifinalele FED CUP şi se joacă, sâmbătă, de la ora 15:00.

"Cineva trebuia să debuteze, nu contează dacă eşti primul sau al doilea. Sunt obişnuită cu ambele situaţii, după câte meciuri am disputat. Nu aveam nicio preferinţă. E interesant să începi meciul proaspătă şi pregătită, aşa că vom vedea. Este evident că Simona Halep este una din cele mai bune jucătoare pe zgură, dacă nu chiar cea mai bună, pentru că este campioana en titre la Roland Garros şi se descurcă foarte bine pe toate suprafeţele. Dar am avut meciuri meciuri de luptă, strânse, şi sunt sigură că îşi aduce amintea şi ea. E interesant că am jucat deja de câteva ori şi cred că ne vom bucura de acest meci", a declarat Kristina Mladenovic. SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC este primul meci al întâlnirii FRANTA ROMANIA din semifinalele FED CUP şi se joacă, sâmbătă, de la ora 15:00.

Ordinea meciurilor în întâlnirea FRANTA ROMANIA FED CUP

Sâmbătă, începând cu ora 15:00: Simona Halep (2 WTA) - Kristina Mladenovic (66 WTA)

Urmat de: Mihaela Buzărnescu (30 WTA) - Caroline Garcia (21 WTA)

Duminică, începând cu ora 14:00: Simona Halep (2 WTA) - Caroline Garcia (21 WTA)

Urmat de: Mihaela Buzărnescu (30 WTA) - Kristina Mladenovic (66 WTA)

Partida de dublu se va juca doar în cazul în care scorul după primele patru meciuri va fi egal.

Căpitanii-nejucători ai celor două echipe pot schimba componența echipelor duminică, începând cu al treilea meci al confruntării.

La casele de pariuri, SIMONA HALEP este mare favorită, cota 1,23 la victorie, față de cota 4,25 cât are KRISTINA MLADENOVIC. SIMONA HALEP are un raport de victorii – înfrângeri 20-9 în Fed Cup, debutând pentru România în 2010. Același raport pentru KRISTINA MLADENOVIC, care însă a jucat prima oară pentru Franța în 2012.

SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC este primul meci al întâlnirii FRANTA ROMANIA din semifinalele FED CUP, programată la Rouen pe 20 şi 21 aprilie. Partida dintre Simona Halep şi Kristina Mladenovic se joacă, sâmbătă, la ora 15:00.