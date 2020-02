Simona Halep îşi lansează PARFUMUL. Cum se numeşte şi cât costă FOTO

Simona Halep s-a decis să puncteze și la capitolul publicitate, astfel că va reprezenta parfumul Her Story de la Avon. Lansarea oficială urmează să aibă loc joi, iar publicul se va putea bucura de noul produs începând cu luna martie, scrie Libertatea.

"Cu un traseu personal și profesional care inspiră o lume întreagă, Simona Halep se alătură femeilor care au curajul de a-și spune povestea de viață cu voce tare alături de AVON. Totodată, ea devine și imaginea noului parfum Her Story lansat cu ocazia zilei de 8 martie. Pe lângă talentul, tenacitatea și forța care au consacrat-o în lumea tenisului, Simona este și un simbol al frumuseții autentice, al curajului și al încrederii, valori recunoscute și promovate de AVON prin toate inițiativele sale", se arăta într-un comunicat al Avon.

Her Story va putea fi achiziționat la o sumă care se situează în jurul a 50 de lei.

"Am reușit și am realizat că viața mea este despre cât de frumos îmi trăiesc fiecare capitol din poveste. Ce au în comun tenisul și frumusețea? Încrederea. Încrederea că atunci când port aroma care mă definește, îmi pot împlini cele mai nebune visuri. Her Story m-a cucerit din prima clipă. Este semnătura mea personală care îmi amintește în fiecare zi că imposibilul devine posibil", este declarația oferită de Simona Halep.