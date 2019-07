Simona Halep, prima reacţie după calificarea în finală la Wimbledon 2019

Simona Halep s-a declarat fericită şi emoţionată pentru calificarea în ultimul act la Wimbledon.

"E o senzaţie uimitoare, mă simt foarte bine, dar sunt emoţionată. E unul dintre cele mai bune momente din viaţa mea. Vreau să mă bucur de tenis, sunt fericită că am ajuns în finală. N-a fost chiar atât de uşor pe cât o arată scorul, am avut game-uri lungi. E mereu dificil contra ei, dar cred că am stat bine din punct de vedere tactic", a spus Simona Halep pentru Eurosport.

Simona Halep, în FINALĂ la WIMBLEDON 2019 după 6-1, 6-3 cu Elina Svitolina. Cu cine va lupta pentru TROFEU

În ceea ce priveşte finala, Simona Halşep a spus: "Am mai multă experienţă (n.r. - faţă de semifinala din 2014, pierdută cu Eugenie Bouchard), sunt pozitivă pe teren, nu mai renunţ. Am învăţat foarte multe lucruri. Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea, să dau totul, să lupt. Nu contează cu cine va fi finala, joc pe terenul central de la Wimbledon şi nu pot cere mai mult".

Simona Halep o va întâlni în finală pe câştigătoarea partidei Serena Williams - Barbora Strycova.