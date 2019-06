Simona Halep, prima reacţie după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2019

Simona Halep a afirmat ca a avut o partida dificila, in pofida scorului zdrobitor.

"A fost un meci dificil, chiar daca scorul nu arata asta. A trebuit sa fiu foarte concentrata, sa fiu puternica pe picioare. Ma bucur ca sunt din nou in optimi. Mereu am in minte imaginea cand am ridicat trofeul castigatoarei pe acest teren", a spus Simona Halep dupa meciul cu Lesia Tsurenko.

Simona Halep a bifat a opta victorie din tot atatea partide disputate cu Lesia Tsurenko.

In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Monica Puig (59 WTA) si Iga Swiatek (104 WTA). Partida din "optimi" va avea loc luni, la o ora ce urmeaza sa fie anuntata de organizatori.