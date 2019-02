Simona Halep, prima reacţie după calificarea în semifinale la Doha. Ce spune despre viitoarea adversară, Elina Svitolina

Simona Halep s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în semifinalele turneului de la Doha.

"Sunt foarte fericită, a fost un meci complicat, e greu să joc împotriva ei, pentru că are un serviciu bun, nu am cedat şi de aceea am câştigat meciul. Mă bucur că sunt aici, pentru că nu am vrut să plec. Sunt obişnuită cu atmosfera. Le muţumesc românilor care au venit. Vreau să-i mulţumesc oraşului, pentru că mă primiţi mereu frumos aici. Mă simt grozav aici", a spus Simona Halep.

Simona Halep, în SEMIFINALE la Doha după 7-6, 7-6 cu Julia Goerges. Meci cu Elina Svitolina pentru FINALĂ

Simona Halep a fost întrebată dacă ştie împotriva cui va juca în penultimul act de la Doha, dar nu a ştiut, iar reporterul prezent la faţa locului i-a spus că e vorba despre Elina Svitolina: "Nu, nu ştiu. Ok. E o mare provocare. Am pierdut de câteva ori împotriva ei, dar e o semifinală şi vom vedea"

Elina Svitolina s-a calificat în semifinale după un meci cu Karolina Muchova, 6-4, 6-2.

La întâlnirile directe, Elina Svitolina s-a impus de patru ori în faţa Simonei Halep, care are doar două victorii.