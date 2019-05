Simona Halep, prima reacţie după victoria de la Roland Garros 2019

Simona Halep a explicat succesul dificil cu Ajla Tomljanovic.

"Știam că va fi un meci foarte greu. Mereu primul meci într-un asemenea turneu este foarte greu. M-am luptat pentru fiecare punct. Știam ce am de făcut. Sunt fericită pentru cum au mers lucrurile. E multă emoție pe acest nou teren. E foarte frumos. Am rămas calmă și am încercat să-mi fac jocul", a declarat Simona Halep.

Simona Halep, în turul doi la Roland Garros 2019 după 6-2, 3-6, 6-1 cu Ajla Tomljanovic. Şi-a aflat viitoarea adversară

În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe Magda Linette (87 WTA), care a trecut de Chloe Paque, scor 3-6, 6-1, 6-2.