Simona Halep, provocarea din sufragerie. Cine poate să o învingă?

Simona Halep a postat pe contul personal de Instagram un filmuleţ în care provoacă pe toată lumea să-i depăşească performanţa realizată în cadrul campaniei "The Living Room Cup", adică antrenamentul din sufrageria proprie. Românca a reuşit 32 de repetări în 45 de secunde, la ceea ce sportivii numesc "baseline blitz", şi le-a urat succes celor care vor încerca să-i bată recordul:

"It's time for my challenge guys: The Baseline Blitz! Think you can beat me? How many reps can you do in 45 seconds? GO! @nike #livingroomcup #playinside. Good luck, guys", a fost mesajul Simonei.

