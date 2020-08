Simona Halep s-ar putea retrage de la US Open: "Sănătatea e cea mai importantă"

Simona Halep ar putea să rateze US Open 2020. Numărul 2 mondial a oferit un interviu pe aeroport, unde a spus că mai mult ca sigur nu va merge la US Open: "Nu știu încă dacă merg in America. În condițiile din acest moment, nu!

Sănătatea e cea mai importantă și nimeni nu poate judeca pe cineva când ia o decizie strict personală!", a spus Halep.

Premiile de la US Open 2020. Campioana va încasa 3 milioane de dolari

La ediția din 2020, americanii au anunțat premii totale în valoare de 53,4 milioane de dolari, cu aproximativ 5% mai puțin față de anul trecut.

Pentru o prezența în primul tur de pe tabloul principal, o jucătoare va încasa 61.000 de dolari, în timp ce câștigătoarea competiției va primi un cec în valoare de 3 milioane de dolari.