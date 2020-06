Simona Halep, scurtă escapadă la malul mării după perioada de izolare FOTO

Simona Halep s-a dus la mare si a postat cateva poze de la Constanta, pe pagina sa de socializare, Instagram, fiind alaturi de cativa prieteni.

Simona Halep, mărturisiri intime. Ce o deranjează cel mai mult la iubitul ei, la Toni Iuruc

Sportiva a reinceput pregatirea pe un teren de tenis inca de acum 3 saptamani, dupa 15 mai, avand in vedere ca in timpul starii de urgenta a fost monitorizata de antrenorul sau Darren Cahill.

Simona Halep a dezvăluit motivul pentru care REFUZĂ să dea interviuri la TV

Cel mai probabil, primul turneu de tenis din categoria WTA va fi abia in august, pe zgura de la Karlsruher, insa numai daca conditiile de securitate sanitara vor permite acesta lucru.

Simona Halep, ANUNŢ-BOMBĂ despre RETRAGERE. "O să zic gata, trag pe dreapta!"

"Tenisul e un sport foarte scump, trebuie să investeşti într-un copil şi să rişti. E o investiţie pe care nu ţi-o garantează nimeni. Tata nu şi-a imaginat vreodată că eu nu o să ajung în top. Şi nu o spun acum că am reuşit. Chiar nu cred că s-a gândit vreodată la asta, chiar dacă au fost şi momente grele. Poate că s-a gândit că nu mai face faţă, dar în momentul ăla am început eu să câştig primii bănuţi. Nu mi-am luat nici maşină, nici casă scumpă. Mi-am luat un apartament mic, ca să am bani să investesc în mine. Tot timpul ai instinctul să îţi cumperi ceva din banii pe care îi câştigi. Dar trebuie să îţi opreşti instinctul ăsta şi să spui că trebuie să te duci într-un cantonament mai scump pentru că te ajută pe o perioadă mai lungă", a spus acum ceva vereme Simona Halep.