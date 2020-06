Simona Halep, mărturisiri intime. Ce o deranjează cel mai mult la iubitul ei, la Toni Iuruc

Simona Halep a făcut mai multe mărturisiri intime în podcastul BT Talks realizat de Andi Moisescu.

"În orice, am disciplină. Am mici probleme cu prietenul, când spune o oră și nu e respectată. Eu sunt gata cu 10-15 minute înainte. Îmi zice: "Nu ești la tenis, ușor!". Și eu mă relaxez", a mărturisit Simona Halep.

Toni Iuruc este un milionar machedon care a mai fost căsătorit de două ori. Simona Halep și Toni Iuruc au apărut prima dată împreună după finala câștigată de sportivă la Wimbledon, în 2019, în fața Serenei Williams.

"Tenisul e un sport foarte scump, trebuie să investeşti într-un copil şi să rişti. E o investiţie pe care nu ţi-o garantează nimeni. Tata nu şi-a imaginat vreodată că eu nu o să ajung în top. Şi nu o spun acum că am reuşit. Chiar nu cred că s-a gândit vreodată la asta, chiar dacă au fost şi momente grele. Poate că s-a gândit că nu mai face faţă, dar în momentul ăla am început eu să câştig primii bănuţi. Nu mi-am luat nici maşină, nici casă scumpă. Mi-am luat un apartament mic, ca să am bani să investesc în mine. Tot timpul ai instinctul să îţi cumperi ceva din banii pe care îi câştigi. Dar trebuie să îţi opreşti instinctul ăsta şi să spui că trebuie să te duci într-un cantonament mai scump pentru că te ajută pe o perioadă mai lungă", a spus Simona Halep.