VESTE TERIBILĂ despre SIMONA HALEP. "Vreau să pun sănătatea pe primul loc"

Simona Halep a invocat o accidentare suferita in meciul Romania - Franta din semifinalele Fed Cup.

"Am simțit ceva în momentul în care am alunecat în meciul cu Caroline Garcia. Sunt și obosită mental, am dat totul în această confruntare. De asta am decis să mă retrag. Am acum o pauză de două săptămâni pentru odihnă, voi merge acasă pentru a mă relaxa. Trebuie să-mi recuperez șoldul pentru perioada de zgură, unde meciurile sunt foarte fizice. Sunt sigură că mă voi recupera și voi gata", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.

"Sunt dezamăgită că nu pot juca aici, era un antrenament bun pe zgură. E un turneu grozav și regret că nu voi putea participa. Totuși, am jucat deja două meciuri pe zgură și sunt mulțumit de nivelul arătat de mine. Sunt mai încrezătoare decât în trecut, sunt campioană en-titre la Roland Garros, abia aștept să revin. E perioada mea preferată din calendar, indiferent de rezultatele pe care le-aș obține acolo. Mă simt bine de fiecare dată când revin pe zgură. În Fed Cup, nivelul meu a fost mai bun decât mă așteptam. Am fost foarte fericită și mulțumită pentru cum am arătat în Fed Cup, în special în meciul cu Garcia, unde nivelul a fost foarte ridicat. Iubesc să joc pe zgură, cred că am jocul potrivit pentru această suprafață. Vom vedea cum vor evolua lucrurile după ce voi reveni. Am fost foarte supărată după eșecul din Fed Cup, dar trebuie să mă recuperez fizic și psihic pentru perioada următoare”, a mai spus Simona Halep.