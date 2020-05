Simona Traşcă, mamă din nou. Anunţul pe care l-a făcut pe reţelele de socializare

„După ce m-am rugat la Dumnezeu doar vreo 14 ani să fac și eu gemeni, acum nu îmi mai doresc copii”, spunea în urmă cu ceva timp Simona. Cu toate acestea, planurile vedetei s-au schimbat, dovadă în acest sens fiind postările de pe rețele sociale.

Vedeta pare că își dorește un bărbat care să o facă mamă din nou.Recent, pe pagina sa de Instagram, blonda a postat o fotografie cu o fetiță blondă, extrem de frumoasă, spunând fanilor ei că exact așa va arăta fata ei, viitorul copil, scrie Spynews.

Simona Traşcă a încercat SĂ SE SINUCIDĂ

Simona Traşcă a recunoscut că s-a confruntat cu multe greutăţi de-a lungul timpului. Vedeta a făcut mărturii cutremurătoare din cea mai neagră perioadă a ei, în care a vrut chiar să îşi pună capăt zilelor.

"Eu mi-am întreţinut toată familia. Am învăţat de mică să mă lupt, să mă zbat, să plătesc toate facturile, să aduc toţi banii în casă, să le dau de mâncare la toţi, să îi îmbrac pe toţi. Şi când am apărut în showbiz, având toate chestiile astea de dus în cârcă, pe care celelalte fete din domeniul meu, care nu aveau problemele mele și care nu înţelegeau, râdeau de mine", a spus Simona Traşcă la o emisiune TV.

Simona Traşcă a suferit enorm după ce fostul soţ i-a luat copilul, pe care nu l-a mai văzut timp de nouă luni de zile. A intrat în depresie şi a încercat să se sinucidă, fiind internată din această cauză la spitalul de psihiatrie.

"Cel mai greu moment a fost când am băgat divorţ şi fostul soţ mi-a luat copilul. Am stat nouă luni de zile fără copilul meu. Nu mai suportam să văd haine de copil. Ultima oară a fost cel mai greu când am fost internată la spitalul de psihiatrie pentru că am încercat să mă sinucid şi nu am reuşit. A fost o trezire când am intrat pe uşă şi pentru prima dată fiul meu era supărat pe mine şi mi-a reproşat cum pot să fac aşa ceva. Atunci am zis că nu o să mai fac aşa ceva. Vreau să trăiesc orice ar fi", a mărturisit Simona Traşcă.

