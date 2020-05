Sindicaliştii Aeroportului din Cluj, scrisoare către Ludovic Orban pentru a lua măsuri împotriva lui Alin Tişe. Reacţia şefului CJ Cluj

Scrisoarea deschisă trimită premierului Ludovic Orban de sindicaliştii Aeroportului din Cluj

"Cât timp mai îngăduiți ca Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Păunel Tișe, să-și bată joc de activitatea și angajații Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., și nu numai??

Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA face apel la calitatea dumneavoastră de Președinte al Partidului Național Liberal și de superior ierarhic, pe linie politică al domnului Alin Păunel Tișe, în calitatea acestuia de Președinte al Consiliului Județean Cluj, și vă solicităm respectuos să luați atitudine și să stopați acțiunile care pun într-o lumină defavorabilă activitatea și membrii Partidului Național Liberal.

Vă informăm că, în urma unor manifestații legale organizate de Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, o parte dintre membrii de sindicat, Președintele Sindicatului și chiar Sindicatul au fost acționați în instanță de către domnul Alin Păunel Tișe, în nume personal, unde a fost reprezentat de casa de avocatură LĂPUȘAN & PARTNERS din Cluj. De asemenea, aceeași casă de avocatură îl reprezintă pe domnul Alin Păunel Tișe, tot în nume personal, în alte procese pe care le are cu angajații și conducerea Aeroportului.

Cum este posibil ca aceeași casă de avocatură să-l reprezinte, dar de această data, ca Președinte al Consiliului Județean Cluj în procese cu alte instituții sau persoane? Oare nu mai are Clujul avocați de renume suficienți, astfel încât să poată încheia un contract cu Consiliul Județean Cluj? Sau afacerile și problemele domnului Alin Păunel Tișe se întrepătrund și sunt datorate (sau din cauza?) poziției pe care o ocupă, de Președinte al Consiliului Județean Cluj, și nu pot fi împărtășite cu alți avocați? Oare nu mai dispune de fonduri necesare pentru a-și plăti avocații și folosește avocații angajați și plătiți de către Consiliul Județean din bani publici?

Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA își exprimă îngrijorarea față de acțiunile haotice ale Președintelui Consiliului Județean Cluj care sunt în total dezavantaj cu instituția pe care o reprezintă.

Domnule Președinte, solicităm să puneți punct acestui imens și interminabil scandal al aberațiilor, al bătăii de joc! Vă rugăm să aplicați principiile bunei guvernări propagate de partidul pe care îl conduceți! Liberalismul are în centrul său individul, nu este vorba de o abordare de tip „egoist", care exclude societatea sau interesul pentru binele comun! Nu aceasta este principiul PNL?!

Cu stimă,

Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

prin PREȘEDINTE Ana-Maria CREȚU".

Reacţia Consililului Judeţean Cluj în urma acuzaţiilor lansate de sindicalişti

Potrivit Gazeta de Cluj, Consiliul Județean Cluj a trimis un drept la replică pe care vi-l prezentăm integral:

"Consiliul Județean Cluj nu a avut niciodată contracte cu casa de avocatura Lăpușan. Consiliul județean Cluj nu a plătit niciun leu acestei case de avocatură, în niciun proces și sub nicio formă de reprezentare juridică. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a achitat din fonduri proprii onorariul acestei case de avocatură, de fiecare dată și în absolut toate cazurile, inclusiv în cele în care este implicat Aeroportul Cluj și DGASPC Cluj, având dreptul de a-și angaja asistență juridică suplimentară.Solicităm Sindicatului Aeroportului Cluj nu doar să oprească minciunile transmise către mass-media, dar și ca în 24 de ore să probeze cele afirmate. Dreptul la apărare este garantat de Constituția României".