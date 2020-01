Sindicaliştii din Sănătate cer retragerea proiectului de privatizare a programelor naţionale

Iată ce crede sindicatul Promedica:

"Pe site-ul Ministerului Sănătății se află în transparență decizională un proiect de ordonanță care aduce mai multe modificări la legea sănătății. Modificarea care privatizează programele naționale de sănătate pare minusculă. Se schimbă un alineat din lege, se elimină jumătate de frază. Dar „inocentul” alineat 52c) va aduce schimbări uriașe în finanțarea sistemului medical.

Cei care vor avea de pierdut sunt atât pacienții, cât și medicii.

Ne dorim să facem o expunere clară și corectă pentru colegii medici, dar și pentru pacienți cu privire la ce se va întâmpla dacă această ordonanță intră în vigoare.

Dacă ordonanța intră în vigoare vor apărea două mari probleme.

Medicii care lucrează la stat vor intra în incompatibilitate cu locul de muncă de la privat;

Accesul oamenilor la sistemul privat va depinde de câți bani au în pungă.

Până acum, clinicile și spitalele private puteau să participe la programele naționale de sănătate coordonate de CNAS, doar atunci când era depășită capacitatea furnizorilor publici de a acoperi nevoia existentă pe ariile patologice respective cuprinse în program.

Ceea ce ni se propune acum este o mutare a banilor dinspre sistemul public spre cel privat. Sistemul de sănătate din România este bazat pe principiul solidarității, adică cel care are mai mult îl ajută și pe cel care are mai puțin. Acum, se pare că se vrea o solidaritate inversă, adică să contribuim toți, aproape în mod egal, dar beneficiarii să fie doar cei care vor avea un ban în plus ca să își permită serviciile medicale. Considerăm că acest lucru nu este normal. Societatea a ajuns la un grad de alinare, de supărări, frici, atât de mari încât sistemul de sănătate este foarte important.

În 2018, 500.000 de cetățeni români nu au accesat sistemul de sănătate, nici public, nici privat pentru că le era inaccesibil. Ce facem cu acești oameni care fac parte tot din România?!

Segregarea pe care o vedem în societatea românească ne face să ne gândim dacă se dorește punerea tuturor cetățenilor în centrul sistemului de sănătate sau doar a unei părți din cetățeni.

Trebuie să ținem cont de faptul că sistemul de sănătate privat are ca obiectiv principal obținerea de profit.

Sănătatea nu este o marfă

Nu putem face din sistemul de sănătate un sistem concurențial. Putem să avem concurență reală între operatorii privați.

Mai mult, dacă ordonanța intră în vigoare beneficiul nu va fi al medicilor care au câte un mic cabinet privat, sau o policlinică, ci al marilor operatori privați de sănătate. Cei care au un cabinet, o policlinică mică vor fi, de fapt, perdanți pentru că majoritatea banilor vor merge către marii operatori, care vor continua să cumpere cabinetele și vom ajunge la un sistem dominat și controlat de patru-cinci mari operatori privați.

Este nevoie de dialog social. Nu se poate ca o astfel de modificare să nu fie dezbătută, deși ea poate să afecteze aproape toți pacienții români

Prin noua modificare, operatorii privați sunt puși pe același loc cu spitalele publice, ceea ce înseamnă că pot accesa oricând din fondurile cuprinse în program.

Această modificare a legii sănătății poate duce în timp la închiderea unor spitale publice

Trecerea unor programe de sănătate, așa cum este cel al pacientului critic, unde decontarea se face integral de către CNAS, către unitățile private va duce la ajungerea în situație de colaps în unele spitale de stat și chiar la închiderea lor.

Așadar, privatizarea unor programe de sănătate de milioane de euro va adânci distanța dintre accesul celor bogați și a celor săraci la servicii medicale vitale, importante. Deja bugetele unor programe de sănătate așa cum este cel oncologic, sunt transferate în proporție de 20% în privat.

Prin urmare, solicităm retragerea acestei inițiative de modificare a legii sănătății care poate afecta în mod grav accesul pacienților la servicii medicale, dar și funcționarea generală a sistemului medical românesc", transmite Sindicatul Promedica.

Citeşte şi: Sindicatul "Promedica" solicită elaborarea cu celeritate a unei noi Legi a Sănătăţii