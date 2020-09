Singura ţară din Europa care nu a impus restricţii în pandemie mai are doar 13 pacienţi la Terapie Intensivă

În ultimele 10 zile, această ţară a înregistrat doar un deces. La o populație de 10 milioane de locuitori, Suedia mai are doar 13 pacienți în secţiile de terapie intensivă.

Autorităţile de la Stockholm au susținut încă de la începutul pandemiei că virusul va fi o provocare pe termen lung și că ar fi mai benefic pentru populație să își continue activitatea ca şi până atunci și să dezvolte imunitate față de acest virus.

Acolo unde a fost posibil, suedezii au lucrat de acasă, dar școlile, barurile și restaurantele au rămas în mare parte deschise. Autorităţile sanitare din Suedia le-au recomandat cetăţenilor să păstreze distanţa de 1,5 m, dar nu au impus purtarea măștilor în spaţiile închise.

Inițial, oamenii de știință au criticat această strategie, unii dintre ei repconizând că 180.000 din cei 10,2 milioane de suedezi ar putea muri.

„Cei mai mulţi dintre cei care au decedat erau vârstnici: 9 din 10 aveau peste 70 de ani; 45% din numărul total de decese s-au înregistrat în case de bătrâni. Este un fapt care ridică semne de întrebare în privinţa restului societăţii, cei mai tineri şi mai sănătoşi. Au dezvoltat aceştia un anume nivel de rezistenţă la virus, pe măsură ce interacţionau?”, se întreabă jurnalistul CNN Stockholm Max Foster, făcând referire la mult-discutata imunizare colectivă.

Citeşte şi OMS: "Decizia AstraZeneca de a opri testarea vaccinului anti-Covid este o trezire la realitate. Să nu fim exagerat de dezamăgiţi"

Prof. Hans-Gustaf Ljunggren, de la Institutul Karolinska pentru boli infecţioase, nu exclude varianta imunizării "de turmă": „Este posibil să avem, sau să dezvoltăm, un anume gen de imunitate care să fi contribuit la starea actuală”.

Se ridică, însă, un semn de întrebare referitor la imunizarea colectivă. Atunci când locuitorii din Stockholm au fost testaţi pentru imunitate, doar 7% aveau destui anticorpi în organism pentru a lupta împotriva bolii. Însă n-au fost făcute teste şi pentru aşa-numitele “limfocite T” care, de asemenea, conferă organismului rezistenţă la infecţie.

„Aşadar, asta înseamnă că imunitatea în Suedia, imunitatea globală, este, probabil, mai mare decât am anticipat anterior, cel puţin aşa considerăm în prezent”, adaugă prof. Hans-Gustaf Ljunggren.

Lena Hallengren, ministrul Sănătăţii din Suedia, a precizat că, deşi nu a existat o carantină, suedezii au avut parte de multe schimbări: „Nu am avut un gen de carantină completă sau impusă cu forţa, dar au fost multe schimbări în societatea suedeză. În primăvară am avut învăţământ la distanţă pentru ciclul secundar, pentru universităţi şi şcoli postliceale. De asemenea, 30-40% dintre angajaţi au lucrat de acasă. Am avut multe persoane infectate, cu simptome uşoare, care au stat acasă în concediu medical. Puteţi vedea, aproape că nu întâlneşti pe nimeni pe stradă. Nu am avut evenimente culturale sau sportive. Aşadar, s-au schimbat multe, dar nu într-o manieră forţată. Cred că asta a fost diferenţa”.