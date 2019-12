Sinucidere cutremurătoare de sărbători! S-a aruncat de la etajul opt! A lăsat un bilet de adio

Un tânăr de 25 de ani a murit duminică seara, după ce s-a aruncat de la etajul opt al unui bloc din municipiul Constanţa, cel mai probabil gestul său fiind unul sinucigaş. Conform reprezentanţilor Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa, cadrele medicale au fost solicitate să intervină duminică seară, după ce un bărbat de aproximativ 25 de ani a căzut de la etajul opt al unui bloc aflat pe strada Nicolae Iorga din municipiul Constanţa.

La faţa locului s-au deplasat un echipaj al Serviciului Judeţean şi un SMURD. În momentul în care echipele de intervenţie au ajuns în zona respectivă, bârbatul era în stop-cardiorespirator. Cadrele medicale au început manevrele de resuscitare, dar în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul. Conform reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, bărbatul locuia cu chirie în apartamentul respectiv, iar telefonul la 112 a fost dat de iubita tânărului. După primele cercetări, poliţiştii cred că este vorba de o sinucidere.

Trupul neînsufleţit a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Ce bilet de adio a lăsat

„Bună, mamă. Îmi salut prietenii pe care îi am, cunoscuții și fosta iubită care m-a împins să fac lucrul ăsta. Vreau să spun că singura persoană care nu aș vrea să sufere din toată chestia asta, este mama mea, pentru că ea nu are nicio vină. Ea a încercat să îmi deschidă ochii și să zică că la ce mă gândesc e total greșit și nu e capăt de lujme., Eu simt altfel lucrurile și le văd altfel.

Știu că e greșit la ce mă gândesc să fac, știu că acest ultim mesaj nu este o soluție atât de bună, dar într-un fel vreau să îmi cer scuze față de mama mea care s-a luptat atât cu mine și care mi-a dat viață și care s-a chinuit, dar nu aș fi crezit niciodată că totul depinde de o altă persoană. Întotdeauna m-am descurcat simgur, cum am putut și cu ajutorul mamei mele, dar de data asta sunt terminat pshic. Am fost terminat și m-a terminat. Relația mea cu Alina a fost una toxică pentru mine și încă este una toxică, dacă ea nu o să mai fie lângă mine, astea sunt ultimele cuvinte pe care vreau să le auzi, mamă, că te-am iubit, am greșit și că nu merit să vă mai fac rău și nici mie nu merit să-mi fac rău să stau în stresul ăsta. Îmi pare nespus de rău pentru ce o să fac" este mesajul spus de tânăr, înainte de a se arunca de la etajul opt.