Situaţie îngrijorătoare la sectia ATI a spitalului "Marius Nasta". Nu mai este niciun pat liber

Medicul și-a exprimat îngrijoarea cu privire la situația actuală care pune foarte mare presiune pe sistemul de sănătate de pe tot teritoriul țării. La Institutul "Marius Nasta" din București, pe măsură ce un pat rămâne liber, este imediat ocupat de un alt pacient internat cu virusul COVID-19. Beatrice Mahler a preconizat că ritmul ridicat de infectare a dus la triplarea volumului de muncă în rândurile medicilor în ultimele două săptămâni.

"Este îngrijorătoare creșterea numărului de cazuri, cele mai multe sunt concentrate într-o anumită zonă a țării. Creșterea în București va duce cu siguranță și la creșterea numărului de pacienți care vor avea nevoie de asistență în ATI. E nevoie de paturi de terapie intensivă, de aparatură, dar și de resursă umană specializată, care trebuie să fie și la nivelul asistentelor, nu doar a medicului. Este o situație delicata pentru care fiecare trebuie să devenim responsabil. Acum, la "Marius Nasta"– de două săptămâni nu avem paturi de ATI. Când se eliberează un pat, se ocupă în următoarele minute. Sunt pacienți pe secție care au nevoie de terapie intensivă și se face bilanț în fiecare moment. Pacientul care are cea mai mare nevoie de asistență în terapie e admis în terapie, iar cel care este cel mai bine de la ATI se mută pe secție. E un schimb de pacienți cu prioritizarea celui care are cea mai mare nevoie. În condițiile în care un pacient are nevoie de ATI, iar niciun pacient de acolo nu e suficient de stabil ca să fie admis pe secție, se ia legătura cu centrul operativ și cerem transferul în altă unitate. Până acum nu am avut această situație, până acum am putut continua terapia pe secție. La "Marius Nasta", medicii știu să facă ventilație non-invazivă în secție, dacă pacientul are celelalte funcții compensate. Partea ventilatorie poate fi asigurată pe secție până la un anumit tip de aparat. Sunt șase pacienți critici la ATI și cinci cu forme severe de afectare, dar care sunt în secție și beneficiază acolo de suport respirator și de terapie. Acum reușim să manageriem situația, dar volumul de muncă în ultima săptămână s-a triplat", a declarat aceasta.