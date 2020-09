SkyTower, cea mai înaltă clădire de birouri din România, are probleme, doar 35% dintre angajaţi vin cu regularitate la birou

"Odată ce măsurile guvernamentale s-au relaxat, gradul de utilizare a clădirii a crescut uşor, iar în prezent maximum 35% dintre angajaţi vin cu regularitate la birou, în condiţii de siguranţă sanitară, datorită faptului că o mare parte a chiriaşilor SkyTower au implementat programe de prezenţă la birou prin rotaţie, pentru a minimiza eventualele riscuri", spune Adriana Dragoescu, CEO RPHI România (Raiffesen Property), compania care deţine imobilul.

SkyTower este închiriată în proporţie de 94% în acest moment, iar de la izbucnirea pandemiei până acum nu au fost înregistrate cereri de reduceri sau renunţări de spaţii birouri din partea chiriaşilor, chiar dacă prezenţa fizică la birou este redusă.

Pentru câteva luni, restaurantul Nor Sky Casual Restaurant, de la ultimul etaj al clădirii, a fost închis ca urmare a prevederilor legislative, însă, începând cu 1 septembrie, şi-a reluat activitatea, cu respectarea anumitor condiţii obligatorii.

„Această criză medicală a influenţat cu siguranţă gradul de utilizare a spaţiilor de birouri şi inclusiv chiriaşii SkyTower au recurs la diferite metode pentru a-şi proteja angajaţii, principala măsură implementată fiind telemunca. Clădirea SkyTower a fost pe deplin funcţională şi operaţională în tot acest timp şi a rămas deschisă în această perioadă pentru cei care nu puteau lucra de acasă sau era necesară prezenţa lor la birou", mai spune Adriana Dragoescu.

Printre chiriaşii din Sky Tower, deţinută de Raiffeisen Property, se numără Oracle, Raiffeisen Bank, APS Holding, AdsWizz, Tinmar, TSG, Estee Lauder, Nor Sky Casual Restaurant, Esilicon, Workspace Studio, IRIS, PRA, Gazprom, GMV, Panalpina, Embassy of the Republic of Korea.

„În această perioadă, trei dintre chiriaşii noştri şi-au menţinut decizia de a-şi extinde spaţiile de birouri, iar acestea au fost preluate în timpul pandemiei. În cele aproape şapte luni de perioadă de alertă, singurul chiriaş care a suspendat integral activitatea a fost restaurantul de la etajul 36, pentru că industria ospitalităţii a fost supusă unor măsuri mai stricte, care nu au permis funcţionarea spaţiilor închise din restaurante."

Adriana Dragoescu mai spune că, în acest moment, este dificil de estimat când se va atinge un nivel comparabil cu cel dinaintea pandemiei. Până atunci, cuvântul-cheie este flexibilitate.

„Avem în derulare implementarea unui nou concept pentru lobby, pentru a-l transforma într-un spaţiu flexibil, cu multiple utilizări. De asemenea, pentru că dorim să fim aproape de comunitatea artistică, intenţionăm să transformăm o zonă de la mezanin într-un spaţiu dedicat în principal comunităţii din SkyTower, dar şi evenimentelor culturale (expoziţii, vernisaje, concerte etc) şi de business."

Sky Tower Building, compania care deţine imobilul de birouri Sky Tower de lângă mallul Promenada din Bucureşti, a revenit pe pierdere în 2019, obţinând un rezultat negativ de aproape 7 milioane de lei, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanţe. De la inaugurarea clădirii, în 2012, până acum, doar un singur an a adus profit companiei, mai exact anul 2018. Anul trecut, veniturile din chiriile plătite de companiile cu sediul în Sky Tower au ajuns la 46,9 milioane de lei, în creştere faţă de anul precedent.

Imobilul Sky Tower, amplasat între strada Barbu Văcărescu şi calea Floreasca, este cea mai înaltă clădire de birouri din România, având 37 de etaje şi 137 de metri înălţime.

Clădirea are o suprafaţă închiriabilă totală de 41.200 de metri pătraţi şi 518 locuri de parcare în subteran, alături de alte 23 la suprateran, potrivit datelor de pe site-ul proiectului. Construcţia a fost finalizată la sfârşitul lui 2012 şi a presupus investiţii de peste 120 mil. euro.

La titlul de „cea mai înaltă clădire de birour" din România – poziţie pe care o ocupă în prezent Sky Tower – concurează un imobil din Timişoara, dezvoltat de Iulian Dascălu şi fondul de investiţii Atterbury.