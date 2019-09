Şoc în showbiz, a murit la 43 de ani după ce a fost diagnosticat cu o boală rară

Compozitorul nominalizat la premiile Grammy, cunoscut sub numele de Busbee, a fost diagnosticat în vară cu glioblastom, o tumoare cerebrală, și urma un tratament medical.

Michael James Ryan era celebru pentru piese precum "My Church", "Pink's Try", interpretate de Maren Morris, "H.O.L.Y.", cântată de Florida Georgia Line, și "Fighter", a muzicianului Keith Urban, soțul actriței Nicole Kidman.

A murit la 33 de ani. Actorul anunţase pe Facebook că are cancer

Busbee semnase contracte cu Warner/Chappell Music și Red Light Management. Compania sa, Altedena, se află sub umbrela companiei Warner Records.

"L-am pierdut pe Busbee, un prieten drag, un partener de afaceri prin Altedena, compania lui, și un om cu una dintre cele mai creative minți din industria muzicală. Bunătatea și moștenirea lui nu vor fi uitate niciodată, iar inimile și rugăciunile nostre se îndreaptă către familia lui, care trece printr-o perioadă foarte dificilă", a declarat directorul general al Warner Records, Aaron Bay-Schuck.

Busbee și-a petrecut copilăria în San Francisco și a crescut ascultând muzică jazz. A început să studieze pianul la vârsta de șapte ani. Totodată, a început să cânte la trombon în perioada în care se afla în liceu. Talentul lui natural i-a adus o bursă pentru colegiu în anul 1995, dar s-a întors acasă după câțiva ani de studiu. Așa cum a declarat pentru gazda emisunii "And the Writer Is...", Ross Golan, Busbee s-a trezit la vârsta de 23 de ani locuind cu mama lui și având un loc de muncă la o biserică locală.

S-a mutat în Los Angeles în anul 2000, la vârsta de 24 de ani, și a început să lucreze în industria muzicală, asistând producători precum Eric Valentine. Acesta i-a spus lui Busbee că vocația lui este aceea de producător în industria muzicală.

În anul 2012, Busbee a contribuit la producerea piesei "Try", interpretată de Pink, care a ajuns pe prima poziție în topurile americane.

Busbee a produs 11 din cele 15 piese ale albumului "Girl", al lui Maren Morris, lansat în luna martie.