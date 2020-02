ŞOC în SHOWBIZ. O cântăreaţă de top de la noi s-a despărţit de iubitul ei. "Am nevoie de un bărbat adevărat!"

Ioana Ignat a ales să povestească cum au decurs lucrurile în cadrul uinei emisiuni tv.

"M-am dezîndrăgostit, atâta timp cât pui în balanţă lucrurile şi îţi dai seama ce este pozitiv şi negativ. Nu pot să stau sa mă gândesc la toate lucrurile şi atunci mă trezesc că trebuie să mă desprind. Nu vreau să am grija a nimic, eu am nevoie de un bărbat pentru că eu sunt o femeie", a mărturisit Ioana Ignat.

Vedeta a mai declarat că nu a suferit deloc, ci mai degrabă a conștientizat anumite lucruri foarte importante: "Şi se simte prin muzica mea. E cel mai uşor să te dezîndrăgosteşti. Atunci când văd că nu faci nimic bun... Nu am avut timp să sufăr. Nu am simţit vreo durere. Au fost momente de conştientizare şi am zis că trebuie să mă ocup de mine. Vreau să fiu tot anul în trending".