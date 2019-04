Şoc în showbiz. S-au despărţit după mai puţin de un an de relaţie

Cei doi s-au despărţit amiabil, informează The Hollywood Reporter, iar acest lucru s-a întâmplat la începutul acestui an, potrivit unor surse.

Williams, în vârstă de 38 de ani, şi Elverum, în vârstă de 40 de ani, s-au căsătorit, în secret, în iulie 2018.

Michelle Williams, nominalizată de patru ori la premiile Oscar, cel mai recent pentru rolul secundar din „Manchester by the Sea" (2016), are o fiică cu actorul Heath Ledger, care s-a sinucis în 2008.

Michelle Williams, născută pe 9 septembrie 1980, în statul Montana, este actriţă cunoscută pentru rolurile din filme ca „Brokeback Mountain" (2005), în care Heath Ledger a interpretat unul dintre rolurile principale, „Blue Valentine" (2010), „My Week with Marilyn" (2011) şi „Manchester by the Sea" (2016), pentru care a fost nominalizată la categoriile „cea mai bună actriţă în rol principal" şi „cea mai bună actriţă în rol secundar" a premiilor Oscar. Deţine un Glob de Aur pentru rolul din „My Week with Marilyn", film care i-a adus numeroase alte premii. Recent, a putut fi văzută în „All the Money in The World" (2017), „The Greatest Showman" (2017) şi „I Feel Pretty" (2018).