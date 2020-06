ŞOC în televiziune! Îndrăgita vedeta, VIOLATĂ cu bestialitate de colegul cunoscut în ţară: "Mi-e teamă"

Wrestlingul, un sport în care televiziunile "pompează" sume importante de bani, este zguduit de un nou scandal. Multipla campioană din wrestling, Kelly Klein, susţine că a fost violată la vârsta de 18 ani, la începutul carierei sale, dar la acel moment nu a avut curajul să dezvăluie acel episod, întrucât se temea că a sa carieră va fi afectată.

Mike Tyson, dezvăluiri din închisoare: "Făceam atât de mult amor încât eram prea obosit să mai merg la sală"

Totul din cauză că presupusul bărbat ar fi fost un wrestler celebru, care i-ar fi putut pune în pericol viitorul: "Am simţit că nu sunt susţinută şi că nu am suficiente dovezi. Am crezut că a mea carieră se va termina înainte de a începe", a scris celebra luptătoare pe contul personal de Twitter.

Kelly Klein susţine că a ales să facă această dezvăluire, întrucât vrea să atragă atenţia asupra violenţei la care sunt supuse femeile zilnic: "Deşi aţi crede că nu aveţi la cine apela, să ştiţi că aveţi! Şi suntem multe. #SpeakingOut.

Întrucât fapta a avut loc în urmă cu 16 ani, nu cred că e opţiune să mai apelez la poliţie (n.r. - afirmaţie făcută după ce un urmăritor a dorit să depună o plângere la poliţie). Chiar dacă nu i-am făcut cunoscut numele celui care l-a violat, asta nu înseamnă că fapta nu s-a petrecut", a mai susţinut celebra luptătoare.