ŞOC pe PIAŢA MEDIA. Telekom Sport, preluată de altă televiziune din România

Telekom Sport va trece la Clever Media, compania care are în portofoliu canalele Look Plus și Look Sport.

Telekom Sport, care deține drepturi de televizare pentru unele dintre cele mai importante competiții sportive, printre care NBA, Liga 1, Champions League și Europa League, va rămâne în cadrul uriașei companii germane, dar Look va prelua managementul editorial și operațional.

Astfel, de la începutul lunii aprilie, toți angajații Telekom Sport vor trece la contracte semnate cu Clever Media, iar în următorul an înțelegerile vor merge mai departe cu aceleași salarii, bonusuri și clauze. Luni, toți angajații ar fi primit mail-uri în care erau prezenate noile condiții impuse de noua conducere.

Look TV și Look Plus, care dețin în portofoliu competiții precum Liga 1, Champions League, Europa League, Cupa Italiei şi Serie A, vor continua să emită de la Cluj-Napoca, dar în vară este pregătită lansarea unui studio și în București.