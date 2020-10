Şocul unei femei după ce s-a trezit din coma cauzată de COVID: Soţul şi socrul ei au fost ucişi din cauza virusului

Karen Nascembi a aflat că soțul ei Steven Richard și socrul său au murit în Beverly, Massachusetts, după ce amândoi s-au dus la spital. Nascembi a fost dusă la spital de soţul ei iar aceasta a spus că nu știa că va fi ultima oară când îl va vedea.

"Când a coborât din mașină, s-a întors, s-a uitat la mine, mi-a dat un sărut și mi-a spus:„ Te iubesc ”, a spus Nascembeni. „Eram ca o școlăriţă. M-am uitat la el, pentru că a fost atât de dulce în felul în care a făcut-o și am spus: „Și eu te iubesc.”

După ce a stat în comă timp de 31 de zile, aceasta îndeamnă acum oamenii să ia în serios coronavirusul.

"A fost probabil cea mai grea boală pe care am avut-o vreodată. Pur și simplu nu ne-am simțit bine. A trebuit să mă descurc fizic cu propriile afecțiuni și apoi s-a spus că nu mai am un loc de muncă. Încerc să nu mă concentrez asupra a ceea ce nu am și a ceea ce nu voi avea. Soţul meu a fost unul dintre cele mai calde suflete pe care le-am cunoscut vreodată”, a spus Nascembi.