Societate

Şofer atacat pe centura Buzăului. Doi bărbaţi au încercat să-l tâlhărească

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un nou atac după metoda Sineşti. Un bărbat a fost urmărit în trafic pe Centura Buzăului de doi indivizi care l-au agresat şi au încercat să-l jefuiască, potrivit România TV. Hoţii se întorceau din Iaşi, unde comiseseră o altă tâhărie. Au furat haine în valoare de 40.000 lei. Un şofer în vârstă de 31 de ani a fost urmărit în trafic de patru indivizi. S-a întâmplat pe centura Buăzului. În momentul în care a oprit, doi tâlhari au coborât din maşină, l-au agresat şi au încercat să-i fure banii, dar şi mai multe bunuri din maşină. Omul a reuşit să sune la 112. Tâlharii s-au speriat şi au încercat să fugă. Imediat dupa primirea sesizării, politiştii s-au deplasat la fata locului şi au demarat de urgenţă verificări. Tâlharii au abandonat maşina la câţiva kilometri distanţă. În urma verificărilor, poliţiştii au găsit în autoturism mai multe haine de blană în valoare de 40.000 lei. Fuseseră furate de la un comerciant din Iaşi. Hoţii au fost prinşi la scurt timp, iar doi dintre ei au fost reţinuţi. Este vorba despre doi bărbaţi în vârstă de 18 şi 21 de ani, care vor fi trimişi în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. loading...

