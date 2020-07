Şofer încătuşat pentru că nu purta mască. Bărbatul recunoaşte că i-a ironizat pe poliţişti

Bărbatul povesteşte că se afla în zona unui pod, iar pe partea opusă, un echipaj de poliţie oprise o maşină de beton care trecuse podul, deşi n-ar fi trebuit să intre pe pod, având gabarit depăşit. Şoferul autobuzului ar fi strigat la poliţistul care oprise betoniera să-l lase în pace pe şoferul betonierei, că nu a făcut nimic.

”Problema începe din față autogării. Eram în mers cu autobuzul pe care îl conduceam, iar pe partea opusă se afla domnul agent de la circulație care oprise o cifă (maşină care transportă beton - n.red.) care trecuse podul restricționat de 3,5 t. Neavând ce face, am zis: "Lasă-l, domne, dă-i pace! Ce mare scofală a făcut? Îl amendezi că a trecut podul?”, a povestit Costel Olaru la Antena 3.

Încătuşat pentru că a fost ironic

Costel Olaru recunoaşte că a fost ironic, atitudine care i-a determinat pe poliţişti să-l reţină. Poliţistul a urcat la el în cabină şi i-a solicitat să se legitimeze, lucru pe care şoferul a refuzat să-l facă, motivând că întârzie şi că are un grafic de respectat.

”Am spus pe geam, din mers, ironic, că a făcut o faptă foarte bună. După ce am trecut de autogară, m-am uitat în oglindă retrovizoare și am văzut mașina poliției locale și girofarele puse. Veneau după mine, au mers în spatele meu până la următoarea stație, la Piața Centrală.

Eu eram ferm convins ce urma să se întâmple. Au coborât călătorii care aveau nevoie, au urcat cei ce trebuiau să urce, am închis ușile, în afară de ușa care este separată, la mine în față, unde nu au acces călătorii. O țin deschisă pentru aerisirea mea, s-a urcat domnul acesta agent de poliție și pe un ton foarte recalcitrant, foarte agresiv, mi-a spus să îi prezint buletinul de identitate.

La care eu am replicat foarte respectuos ”domnule spuneți-mi pentru ce să vă prezint buletinul și îl prezint, dar eu am un grafic de circulație și trebuie să îl respect. Dacă aveți ceva cu mine să mergeți la capăt pentru că eu știu motivul”, povesteşte şoferul.

Costel Olaru povesteşte că a pornit maşina, iar la staţia următoare a fost oprit de cinci echipaje de la Poliţia Locală. Bărbatul a fost încătuşat şi dus la secţie.

"M-au dus la secția de poliție cu mâinile la spate, nu mai puteam. Mi se zbătea inimă, simțeam că nu mai am aer. Am zis să-mi dea un pahar de apă. ”Noi nu avem apă aici, mi-au zis chiar”. Nu mai putem, simțeam nevoia. Ori n-aveau apă, ori n-au vrut să-mi dea. La secţie, s-au încurcat în chei. Se întrebau unul pe altul care e cheia de la cătușe. Asta nu e, asta nu dar care sunt cătușele? Stai că nu e cheia asta, Stai că nu e asta. În stresul ăla mai degrabă muream”, şi-a continuat șoferul povestea.

Versiunea poliţiştilor

La rândul lor, poliţiştii au o altă variantă a întâmplării. Ei spun că, atunci când agentul s-a urcat în autobuz, șoferul ar fi închis ușa, prinzându-i mâna. Costel Olaru neagă, însă, această acuzaţie.

”Martorii din autobuz vor demonstra că ușile erau deja închise când acest agent a venit și s-a urcat. Ușa mea era deschisă”, a mai spus el.

Un martor a povestit la postul de televiziune că în autobuz era o doamna polițistă și un alt agent care avea o cameră de filmat la piept. ”Erau amândoi în autobuz, doamna polițistă nu purta mască și țipa la domnul șofer că de ce nu are mască, să coboare, să se legitimeze. Am văzut că tot insistă și am zis ”dar doamnă, dumneavoastră de ce nu aveți mască? Uitați, eu port mască. Sunteți în autobuz, puteți avea noul virus”. A țipat la mine că nu e treaba mea și să nu mă bag. Apoi am început să filmez și și-a pus și dânsa masca”, a relatat martorul la Antena 3.