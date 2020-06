Şoferii STB vor purta uniforme de la 1 iulie. Cum arată

Directorul STB spune că decizia de a introduce uniforme a fost luată după ce călătorii au sesizat faptul că unii șoferi veneau la muncă cu șlapi, maiou și pantaloni scurți.

"Am luat această decizie ca urmare a multor reclamații, anumiți conducători și manipulanți vehicule nu erau îmbrăcați adecvat, veneau cu șlapi, pantaloni scurți, maiou. Noi avem prevăzut în regulamentul intern că nu au voie să vină îmbrăcați așa. Atunci am hotărât, dacă tot erau achiziționate acele costume, să fie și purtate începând cu data de 1 iulie, ca să ajungă la toate autobazele și depourile. Majoritatea au fost deja împărțite, din ce știu eu au fost date peste tot, dar nu am certitudinea că au ajuns chiar la toată lumea. Cine nu are uniforma, începând cu 1 iunie, nu intră pe traseu. Nu sunt amenzi, dar nu le va conveni din punct de vedere financiar să nu intre pe traseu. Dar să știți că foarte mulți o poartă de când au primit-o, de săptămâna trecută", a explicat directorul STB, Hazem Kansou, potrivit Hotnews.ro.

Uniformele sunt compuse dintr-o cămașă gri cu mânecă scurtă și un costum negru sau bleumarin.

"De încălțat, se poate încălța fiecare cu ce dorește, dar presupun că nu o să poarte nimeni șlapi la costum", precizează directorul STB.

Valer Cibănescu, șofer STB și sindicalist, spune că uniformele sunt foarte groase, iar în condițiile în care multe cabine STB nu au aer condiționat, sunt greu de purtat. Acesta spune că pentru vatmani, purtarea uniformei este obligatorie de pe 22 iunie.

"Deocamdată decizia este obligatorie pentru tramvaie, trebuia pusă în aplicare începând cu 1 iulie, nu de pe 22, este un abuz. Nu zic că nu sunt bine venite, dar sunt incomode în anumite situații, vara sunt foarte călduroase și dau o stare de disconfort, mai ales în mijloacele de transport fără aer condiționat. Dacă se apleacă peste volan șoferul, nu sunt elastice și se tensionează la spate, la umeri, fiindcă sunt cambrate, nu oferă confort. Nu sunt din bumbac, au 60% lână și 40% poliester. Mai este o problemă, o parte dintre colegi nu suportă pantofii și nu pot merge cu adidași la costum. O altă problemă este că s-au dat doar două perechi de pantaloni, două cămăși și un sacou și șoferii nu au timp să le spele. La locul de muncă nu avem vestiare, mergem cu transportul public, transpirăm, nu avem unde să ne schimbăm la muncă", a spus Valer Ciobănescu.

Sindicalistul mai spune că uniformele nu erau o prioritate pentru STB și reclamă faptul că sunt fabricate în Turcia.

"Uniformele nu erau o prioritate pentru STB ci piesele de schimb care nu mai vin și în ultimii 2 ani situația este mai gravă ca acum 4 ani. De anul trecut sunt probleme, că nu au fost bani. Uniformele sunt de la o firmă din Turcia, sunt aduse prin intermediar, nu sunt făcute la noi în țară, sunt în trend cu achiziția de autobuze, troleibuze, toate drumurile duc la turci", a mai spus Ciobănescu.

Directorul STB spune că majoritatea șoferilor este mulțumită de noile uniforme, iar vara purtarea sacourilor nu este obligatorie.

"Eu nu sunt absurd și nici colegii care au achiziționat aceste costume. Niciodată nu poți să-i mulțumești pe toți, însă în dispoziția dată către toate autobazele și depourile am specificat că pe perioada verii nu este obligatoriu să porți sacou. Acea cămașă cu mâneca scurtă nu poți să spui că nu o porți. Nu am reglementat că trebuie să porți vara costum și cravată. Dezbaterea cu costumele a fost începută de un sindicat minoritar și de acolo a luat amploare, iau și eu pulsul și majoritatea șoferilor nu are nicio problemă fiindcă sunt costume pe care le dăm, nu i-am pus pe oameni să le cumpere, nu ar avea de ce să nu le poarte. Plus că aveam în regulament că trebuie să fie îmbrăcați decent. Nu e nimic neobișnuit", a spus directorul STB.

În ceea ce privește afirmația că uniformele sunt făcute în Turcia, acesta spune că nu vede o problemă.

"Dacă mergem în orice magazin, majoritatea hainelor sunt făcute în China sau Turcia. Nu cred că este vorba de o legătură sau ceva, e un val. Nu se confecționează în cantități mari și la un preț rezonabil decît în aceste țări. Nu știu cum s-a făcut achiziția, dar nu am dubii în privința achiziției. Nu știu de ce ar fi un lucru negativ că s-au făcut în Turcia", a mai spus directorul STB.

STB a achiziționat uniformele pentru șoferi încă de la finalul anului 2018, însă au fost date abia acum. Valoarea achiziției a fost de circa 3,7 milioane lei, contractele fiind câștigate de 3 firme.

Valer Ciobănescu, liderul unui sindicat din STB, este cel care a avertizat în 2017 că tramvaiele și troleibuzele RATB (acum STB) pot lua foc. A fost concediat, instanța a constatat că a fost concediat abuziv și l-a repus în drepturi. Acum este din nou cercetat disciplinar pentru că a avut poziții publice față de situația din STB.