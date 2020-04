SOLIDARITATE în timpul de carantină. Un grup de Facebook adună fotografii cu ce văd oamenii de la geamul casei unde sunt izolaţi

Tehnologia şi platformele de social media fac perioada de carantină să fie mai suportabilă şi în acest sens au apărut în ultima perioadă o mulţime de grupuri de suport şi alte iniţiative, majoritatea online, care aduc oamenii împreună.

Una dintre acestea este grupul de Facebook What Do You See From Your Window? #StayAtHome, în care oameni din toată lumea postează fotografii cu vederea de la geamul casei în care sunt izolaţi.

Este un mod terapeutic de a-ţi începe ziua, pozele fiind dintre cele mai diverse, astfel încât oricând poţi adresa o încurajare celor care petrec izolarea în condiţii mai grele, sau te poţi minuna de norocul unora, pe care aceste vremuri i-au prins pe malul oceanului sau într-o cabană la munte.