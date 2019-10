Articol publicat in: Politica

SONDAJ PNL. Cifrele de pe masa lui Klaus Iohannis. Dan Barna şi Viorica Dăncilă, umăr la umăr pentru LOCUL 2

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sondajele interne ale Partidului Național Liberal arată că Viorica Dăncilă și Dan Barna au scoruri extem de apropiate. Începe așadar bătălia pentru cine intră în turul doi al alegerilor prezidențiale. Un sondaj de ultimă oră a ajuns pe masa lui Klaus Iohannis, iar datele sunt surprinzătoare. Actualul şef al statului are prima şansă să câştige un nou mandat la Cotroceni, dar interesantă este cine va ajunge alături de el în turul doi. ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Cine sunt candidaţii cei mai bogaţi. TOPUL AVERILOR Viorica Dăncilă şi Dan Barna sunt umăr la umăr în sondaje, la o săprtămână de la debutul campaniei electorale. Viorica Dăncilă are aproape 13%, iar Dan Barna undeva la 12%, în timp ce Klaus Iohannis conduce detaşat cu peste 40%, anunţă România TV. Urmează să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare, miza fiind de acum lupta dintre Viorica Dăncilă şi Dan Barna pentru a se bate cu Klaus Iohannis în turul 2. loading...

