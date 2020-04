Sorin Ovidiu Vîntu, despre ROEXIT: Cu un pic de creier, cu un pic de imaginaţie şi cu mult tupeu, îi putem tapa pe ăştia până la piele

"In instituțiile europene respectul nu se cerseste, se cumpara. Asa cum ai vazut in textele pe care le-am publicat, nu cred ca locul nostru este in UE si sunt convins ca, mai devreme sau mai tarziu, aceasta constructie se va prabusi, pentru ca la baza ei avem de-a face cu inechitati flagrante iar in varf un hegemon obisnuit cu dictatele. Iar cea mai grava slabiciune a acestui construct este aceea ca el a fost gandit ca o uniune de state, nu de natiuni. Ori natiunile europene au in spate cateva milenii de cultura si cilvilizatie proprie, imposibil de armonizat prin dictatele generate la Berlin si glasuite de Bruxelles sub forma de directive. Daca lasitatea sau oportunismul politicienilor care conduc aceste state pot fi usor gestionate de hegemon, sensibilitatea, orgoliul si tafanosenia natiunilor sunt imposibil de controlat sau de gestionat. Americanilor le-a fost relativ simplu sa puna impreuna cele 52 de state fara trecut, fara istorie, fara radacini, cu pamanturile furate de la indieni si sa construiasca o singura tara. Nemtilor le este imposibil sa faca asta in Europa.

Evident ca astazi nu suntem pregatiti sa iesim din acest construct in lipsa unui proiect economic capabil sa absoarba forta de munca repatriata, inca nu putem lua in calcul ROEXIT-ul. Si daca tot suntem constransi sa mai ramanem o vreme cu ei, este obligatoriu sa incercam, printr-o strategie elaborata atent, sa ne luam inapoi macar contravaloarea a ceea ce ne-au luat prin cele mai parsive mijloace. Asta o putem face extrem de usor, profitand de lacomia si coruptibilitatea lor. Nevoile stringente ale tarii sunt drumurile, caile ferate si spitalele. Daca Romania ar propune facatorilor de jocuri din UE ca in loc de bani pentru o autostrada sa ne dea direct autostrada, aia ar sari in sus de bucurie. Asta ar insemana ca ei sa caute constructorul, sa-i dea banii aferenti constructiei, luandu-si spaga direct si discret. Daca la asta mai adaugi si un contract de intretinere, plata facandu-se prin cedarea drepturilor de inchiriere a tuturor constructiilor comerciale insiriate pe o autostrada, vei avea surpriza ca in loc de una, sa-ti ofere inca doua autostrazi la prima rectificare bugetara. Oferind acest cozonac, poti cere linistit ca macar 30% din forta de munca sa fie autohtona. Acelasi tip de oferta poti face si pentru magistralele de cale ferata, oferind in acelasi regim intretinerea contra tuturor spatiilor comerciale din gari, aici avand si avantajul modernizarii lor de catre concesionar. Cu sacii de bani pe umeri se poate deschide orice usa, iar cu niste negociatori profesionisti, in 5-7 ani ne-am rezolvat toate problemele de infrastructura. Cat priveste spitalele, tehnica medicala si consumabilele reprezinta o momeala garantata. Evident, la pachet cu respectivul constructor.

Cu un pic de creier, cu un pic de imaginatie si cu mult tupeu, ii putem tapa pe astia pana la piele. Am scris acest text pentru ca in afara unor sloganuri bombastice, n-am vazut nicio idee concreta la vreunul din partidele inscrise in campania electorala pentru europarlamentare. In lipsa unor strategii clare nu se va intampla altceva decat sa se umfle buzunarele unor nehaliti cu lefurile generoase pe care le vor primi. In tipul de asta institutii respectul se castiga doar prin co-interesare materiala, dragii mei. El nu se cerseste, se cumpara. Iar cand esti sub atac, asa cum este Romania azi, niciun pret nu-i prea mare", a scris SOV pe blog.