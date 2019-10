Articol publicat in: Sanatate

Sorina Pintea: Avem 14 pacienţi misterioşi în programul "Şpaga sub acoperire"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a declarat că programul "Şpaga sub acoperire" începe să dea roade, 14 "pacienţi" fiind deja incluşi în sistem. Foto: digi24.ro Pintea a explicat că programul "Şpaga sub acoperire" continuă în spitalele din România. "Continuăm programul, avem 14 pacienţi misterioşi în programul Şpaga sub acoperire. Nu ştiu încă ce conţin rapoartele pe care ei le-au făcut, dar verifică mai multe aspecte, inclusiv curăţenia. Verifică modul de comportament al personalului, dar şi modul în care interacţionează pacienţii şi aparţinătorii cu personalul medical. N-a mai fost nimeni dat afară pentru că, dacă erau cazuri grave, probabil mi se raporta imediat. Dacă obligaţiile din fişa postului ar fi respectate, nimeni nu ar avea probleme", a precizat ministrul Sănătăţii. În vara acestui an, la nivelul Ministerului Sănătăţii s-a luat hotărârea de a introduce "pacienţi sub acoperire" care să verifice eventuale nereguli în spitale. Sorina Pintea, despre "pacientul acoperit": Este parte a strategiei anticorupţie pe care Ministerul Sănătăţii trebuie să o aplice loading...

