Sorina Pintea, demisă de la şefia spitalului din Baia Mare. Cine o înlocuieşte

Alexandru George Oros a fost numit manager al Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, după ce în cursul zilei de joi, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a înaintat Ministerului Sănătăţii un document în care menţiona obligaţia ministerului de a suspenda contractul de management al directorului Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, care anterior şi-a retras demisia.



Oros este consilier local PNL în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei. El va ocupa funcţia de manager pe durata suspendării contractului de management al Sorinei Pintea, potrivit Agerpres.

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sănătăţii Nelu Tătaru să o demită pe Sorina Pintea din funcţia de manager al Spitalului Judeţean Baia Mare, după ce aceasta a revenit asupra demisiei.

"Domnule Tătaru, am văzut că presedintele CJ Maramureş a pus în funcţie o directoare la Spitalul judetean Baia Mare. Vreau să vă folosiţi de prerogativele pe care le aveţi şi să demiteţi managerul spitalului din Baia Mare, care a revenit asupra demisiei. Înţeleg şi că s-a numit pe sine director medical al spitalului", i-a cerut premierul Ludovic Orban ministrului Sănătăţii Nelu Tătaru la începutul şedinţei de Guvern. "Am luat legătura cu prefectul, se va rezolva! Pregătim procedurile", a spus Nelu Tătaru.

Preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea (PSD), a anunţat că i-a propus ministrului Sănătăţii Nelu Tătaru ca l-a conducerea spitalului din Baia Mare să fie numit Vasile Pop, în prezent director medical al unității medicale. Zetea i-a reproşat ministrului Nelu Tătaru că "în plină criză de sănătate publică, ați numit la conducerea Spitalului Județean Baia Mare o persoană care nu are nimic în comun cu actul medical, care nu cunoaște acest spital și care nu are competența și experiența de a gestiona această situație de criză".

"Numirea liberalului Alexandru Oros în funcția de nou manager al Spitalului Județean Baia Mare, nu se poate explica decât prin jocurile de putere ale unor oameni iresponsabili", mai spune Zetea.

Zilele trecute, fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, în prezent sub control judiciar pentru luare de mită, și-a retras demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, înregistrată în 5 martie, și a anunțat că este în concediu medical.

„Sorina Pintea a transmis o adresă la Consiliul Județean Maramureș prin care a anunțat că își retrage demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare înainte de împlinirea termenului după care demisia producea efecte. Dânsa informează Consiliul Județean Maramureș că rămâne în concediu medical și propune ca în funcția de manager al spitalului să fie înlocuită de directorul medical Vasile Pop, ca interimar. Noi am luat act de această retragere a demisiei și am informat la rândul nostru spitalul din Baia Mare. Sorina Pintea a obținut postul de manager prin concurs, iar mandatul îi expiră în acest an", au spus reprezentanții CJ Maramureș.