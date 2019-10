Sorina Pintea, despre victimele din Colectiv: "Vor primi decontarea îngrijirilor medicale cât au nevoie"

"În urma scrisorii deschise pe care ne-au adresat-o, am avut o discuţie cu premierul României. Astăzi i-am informat pe cei care au fost prezenţi la această întâlnire privitor la discuţia pe care am avut-o. Concluzia este că susţinem propunerea lor de modificare a legislaţiei astfel încât să primească decontarea îngrijirilor atât timp cât au nevoie. Am mai discutat despre actele privind transferul pacientului. Este ordinul de ministru pe care urma să îl promovăm, dar am mai avut nişte discuţii pe această temă. I-am întrebat de ce avem acum această discuţie pentru că, practic, termenul de decontare este 31 decembrie 2020 şi mi-au spus că doresc să se asigure că vor avea acces la tratament atât timp cât au nevoie. Am convenit să facem această propunere de ordonanţă de urgenţă de modificare a Legii sănătăţii. Luni le vom transmite varianta pe care am găsit-o. Este vorba doar despre modificarea unei fraze, astfel încât să nu mai aibă temeri că vreodată cineva ar putea să le taie accesul la tratament", a precizat ministrul, potrivit agerpres.ro.

În plus, începând de anul trecut, pacienţii de la Colectiv se pot trata atât în ţară cât şi în străinătate în unităţi medicale publice sau private.

"De anul trecut pot să se trateze în ţară şi străinătate atât în public cât şi în privat. Ordonanţa 8 din 2018 a modificat nişte reglementări", a spus Pintea.

Potrivit ministrului Sănătăţii, în prezent 16 pacienţi victime la Colectiv beneficiază de decontări pentru tratament.

"Au intrat în program, cel puţin datele noastre din MS spun asta, pentru 30 de pacienţi. În acest moment, în 2019, avem 16 pacienţi care beneficiază de aceste decontări", a precizat Sorina Pintea ministrul.