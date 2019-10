Articol publicat in: Justitie

Soţia lui Dincă ar fi fost complice. Avocatul familiei Melencu face o nouă plângere la DIICOT. "S-a întâlnit cu Luiza în casa groazei"

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, crede că soția lui Gheorghe Dincă știe mai multe decât lasă să se înțeleagă. Cazul Caracal ia o amploare din ce în ce mai mare. Sunt dezvăluiri șoc despre soția monstrului Gheorghe Dincă. Ce le-a făcut aceasta procurorilor e de-a dreptul halucinant. Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, crede că femeia a întâlnit-o pe Luiza Melencu, atunci când fata a fost sechestrată. "O să depun o upgradare a plângerii iniţiale contra familiei Dincă, în special a soţiei lui Dincă. Ea este cheia, din punctul meu de vedere ştie tot. Am urmărit ce a declarat, ce a făcut şi eu cred că s-a întâlnit cu Luiza acolo. Femeia din casa lui Gheorghe Dincă aruncă în aer CAZUL CARACAL. Ştie unde sunt FETELE! Cine este ŞEFUL REŢELEI Eu vă garantez că mint de sting toţi împreuna şi separat, nu am văzut tupeu mai mare în a minţi, mint într-un hal fără de hal.

Într-o frază mint de trei ori sau se contrazic de trei ori. Declaraţia a durat câteva ore. Deci încep cu una, după ce li se pun întrebări vin cu o altă variantă, li se pune o întrebare încuietoare şi revin la prima, după care renunţă la celelalte două, trei şi vin cu a patra variantă", a declarat Tonel Pop. Momentan, femeia este doar cercetată penal, pentru complicitate la omor, după sesizarea mamei Luizei Melencu. De asemenea, în data de 2 septembrie a fost extinsă din nou urmărirea penală în cazul femeii pentru alte două infracțiuni, potrivit șefului DIICOT. loading...

