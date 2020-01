Soţia lui Romică Ţociu, transformare uluitoare după ce s-a vindecat de cancer. Cum arată acum Nicoleta

"Am aflat ca am un nodul la unul dintre sani. Totul s-a intamplat prin martie 2016, si, initial, medicii mi-au zis ca trebuie sa imi fac o mastectomie totala! Imi era teama! A fost o senzatie ciudata cand am realizat ca trebuie sa mi se taie pieptul, dar daca aceea era sansa mea de a ma salva, am spus ca accept!

Au urmat sedinte de chimioterapie si radioterapie si, pe urma, am facut interventia chirurgicala. Din fericire chisturile pe care le aveam au stagnat la tratament si mi s-a facut doar o extirpare partiala, asa ca am ramas cu bustul meu! A fost dificil, insa, va spun cu mana pe inima, ca nu mi-a fost frica! Mai repede mi-a fost teama de cum o sa reactioneze ai mei”, povestea Nicoleta în anul 2017.

S-a îngrăşat din cauza tratamentului hormonal

"Din fericire, am depasit momentele grele. Acum, sunt OK, ma duc doar la control, pentru a sti care este starea mea de sanatate, este numai precautie, nimic mai mult! Doctorul meu, domnul profesor Blidaru, mi-a spus, dupa ce m-am operat ca m-am vindecat de cancer si sunt intr-un stadiu stationar. Singurul lucru care ma deranjeaza este faptul ca m-am ingrasat 10-12 kilograme. Totul din cauza tratamentului hormonal pe care l-am urmat”, mai spunea Nicoleta Ţociu.

Nicoleta Ţociu şi-a revenit şi arată foarte bine

În prezent, soţia actorului se simte foarte bine, arată cu totul altfel decât în 2016, când făcea chimioterapie. De ziua soţului ei, pe 5 ianuarie, Nicoleta a purtat o rochie elegantă, de culoare neagră. “5 ianuarie,o zi oarecare in calendar si totusi atît de specială ptr mine! Este ziua ta, dragul meu sot!O zi in care iti doresc sa fii sănătos și fericit, mulți ani de acum înainte alături de noi.”, a notat Nicoleta.

Romică şi Nicoleta Țociu a devenit bunici

Romică Țociu nu-și mai încape în piele de fericire. Actorul a devenit bunic și a povestit totul despre întâlnirea cu nepoțelul său. Cătălin Ţociu, fiul lui Romică, şi Ligia, viitoarea lui soţie, au o minunăție de băieţel.

Seamănă foarte mult cu Cătălin. Când l-am luat în braţe a fost aşa… mi s-a părut că iau în braţe pe cineva pe care îl aşteptam de mult. S-a lipit imediat de sufletul meu şi a mai pus şi capul pe umărul meu, pe braţul meu, ca şi când mi-ar fi zis: ”Gata, am venit! Hai să ne împrietenim!”. Mă gândesc că majoritatea bunicilor au senzaţia asta”, a declarat Romică Ţociu.

Atunci când a aflat ce nume au ales Cătălin şi nora lui pentru copil, Romică Țociu nu a reacţionat. Însă, după ceva timp și-a dat seama că este vorba despre o coincidență bizară. Pe bunicul lui Romică Țociu îl chema Filip, însă fiul și nora lui nu au știut acest detaliu.