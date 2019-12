Soţia unui liberal influent din Timişoara ajunge după gratii

Diana Nicoara, patroana clinicilor SC Selfmed SRL si SC Selfmed Clinique SRL, a fost condamnata la 4 ani de inchisoare, cu executare, si plata catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a sumei de 753.765 lei.

In acelasi dosar, Cristian Careba, fostul sef al CJAS Timis din perioada in care se decontau pacienti fictivi si, de asemenea, perioada in care tocmai devenise un actionar discret al ziarului Opinia Timisoarei, a fost achitat.

Diana Nicoară a fost acuzată de înşelăciune şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Cristian Careba, fost director la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş, de complicitate la înşelăciune şi conflict de interese, potrivit unui comunicat emis de Parchetul General.

În acelaşi dosar, au fost puşi sub acuzare Graţiela Los (director economic în perioada în care Cristian Careba era şef al CJAS Timiş) şi medicul Dana Mihoc.



Procurorii susţin că, în vederea sporirii veniturilor unor societăţi comerciale, în perioada 2012 - 2013, Diana Nicoară, în calitate de reprezentant legal al celor doi furnizori de servicii medicale, a raportat şi decontat de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate servicii medicale fictive.



În acest scop, profitând de deficienţele Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI), ce are drept scop colectarea şi gestionarea informaţiilor economice şi medicale necesare funcţionării eficiente a Sistemului Asigurărilor de Sănătate, au fost utilizate mai multe scheme de fraudare a bugetului CJAS Timiş.



Aceste scheme de fraudare constau în raportarea şi decontarea unor servicii medicale fictive prestate unor persoane decedate, profitând de lipsa conexiunii şi actualizării legăturilor cu celelalte sisteme naţionale de evidenţă; obţinerea datelor de identificare a persoanelor prin intermediul oferirii gratuite sau la un preţ avantajos a unor servicii medicale, prin intermediul unor medici aflaţi în relaţii contractuale cu cele două societăţi comerciale, procedură urmată de emiterea de către aceştia de bilete de trimitere în vederea efectuării unor investigaţii medicale, investigaţii care în fapt nu sunt realizate, dar sunt raportate şi decontate de la bugetul CJAS Timiş; decontarea unor servicii medicale fictiv prestate, sub paravanul unor consultaţii de planning familial (care erau gratuite şi pentru care nu era necesară o trimitere de la medicul de familie).