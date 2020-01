Soţul Claudiei Ghiţulescu nu vrea să divorţeze. Ce decizie a luat cântăreaţa de muzică populară: "Dumnezeu este sus"

Deşi cei doi au spus iniţial că vor să rezolve totul la notar, lucrurile s-au schimbat. Bărbatul nu vrea să divorţeze de Claudia Ghiţulescu, iar ea a fost nevoită să meargă cu procesul la judecătorie.

“Se amână pronunţarea şi e în procedură de soluţionare. El nu a vrut să vină la notar şi am trecut procesul la judecătorie. Niciodată nu mă voi mai împăca cu el. Chiar dacă mă roagă, Dumezeu este sus şi a văzut tot. Poate să-mi pună lumea la picioare, eu nu mă mai împac în vecii vecilor cu el.

Pentru mine el nu mai există, nu am niciun sentiment pentru el, nici de iubire, nici de dragoste, este un străin pentru mine, care odată a făcut parte din viaţa mea. S-au întâmplat nişte lucruri de care nici nu vreau să-mi amintesc”, a povestit Claudia Ghiţulescu pentru Click.ro.

"Am refuzat să cred..."

„Eu am apreciat la soţul meu că şi-a dorit familie cu adevărat. Dacă am apreciat ceva la soțul meu, a fost faptul că nu e gelos şi are mare încredere în mine. Are încredere totală în tine. Eu am încredere în el, dar mie nu prea îmi place când îl sună anumite fete. Nu i-aș ierta niciodată dacă m-ar înşela sau dacă ar da în mine, lucrurile astea două nu le-aș suporta”, spunea artista în urmă cu ceva vreme despre soțul ei.

„E o fată de 20 de ani, fată de polițist, nu te-ai aștepta la o copilă de 20 de ani să intre într-o căsnicie, să stea cu un bărbat căsătorit, să mă cunoască pe mine… am refuzat să cred, că eu îmi cunosc soțul, adică așa credeam, el nu accepta chestiile astea cu diferențele de vârstă. Eu am căutat-o pe această fată, am vrut să-i explic că nu e bine ce face, că soțul meu a trecut printr-o situație… M-a ignorat total, a refuzat să vorbească cu mine”, a mărturisit Claudia Ghițulescu.

Claudia Ghiţulescu a pierdut o sarcină

Claudia a pierdut sarcina pe care și-a dorit-o încă de la începutul căsniciei. Pentru asta a urmat nenumărate tratamente.

„Am luptat foarte mult să avem un copil, am rămas însărcinată și pe timpul sarcinii am simțit eu ceva, cum să vă zic, niște tensiuni. La trei luni am aflat că copilului meu încetase să-i mai bată inima… Am plâns, am simțit că mă împrăștii și de atunci am simțit că s-a rupt între noi”, a spus artista.